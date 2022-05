È disponibile da oggi venerdì 20 maggio, “VERO LIRICISTA” (Epic/Sony Music Italy), il nuovo EP di NOT GOOD, giovane talento della scena hip hop italiana. La raccolta si compone di 7 tracce, di cui 5 inedite, che il rapper ha arricchito e reso uniche grazie alla presenza di diversi produttori e di due speciali featuring con Chadia Rodriguez e Vegas Jones.

“VERO LIRICISTA” è un progetto eterogeneo in cui NOT GOOD dà prova di saper padroneggiare artisticamente parole e sonorità. La presenza di più produttori ha permesso all’artista di giocare sia con sound più adrenalinici, talvolta anche latineggianti, che con note più pacate e introspettive, scandite da beat cupi o dalla melodia di un pianoforte.

Il filo conduttore che lega ogni traccia è il suo rapporto con la realtà, fatta di momenti difficili, delusioni e disillusioni. L’unico faro di speranza per l’artista è la musica, che gli dà la forza di rimanere in piedi e di lottare per i suoi sogni.

All’interno dell’EP spiccano anche due importanti collaborazioni: Chadia Rodriguez nel brano “Vetri fumé” e Vegas Jones in “Qualcosa Cambia”.

«“VERO LIRICISTA” è un progetto che, come suggerisce il titolo, punta a ridare importanza alle parole in un periodo in cui sembrano pesare sempre meno – dichiara NOT GOOD – L’EP nasce nell’ultimo anno ma racconta più parti della mia vita, in particolare gli episodi più introspettivi e intimi. Con questo progetto vorrei fare capire alle persone che la musica nasce per trasmettere qualcosa, che le parole hanno un peso, e che è giusto usarle nel migliore dei modi senza demonizzarle».

A impreziosire ulteriormente la tracklist di “VERO LIRICISTA” è la produzione, che si avvale di nomi noti del panorama italiano e internazionale come 2nd Roof, Dirt O’Malley, Drama State, Foreigner, Sine, The Ceasars e Tigri, che con il loro estro artistico hanno cucito su misura dei suoni in grado di dare ancora più personalità al progetto.

L’EP è pubblicato sotto il cappello di Hateful, la nuova “palestra di talenti” fondata e gestita interamente da Emis Killa che, insieme al manager Zanna, con cui collabora attivamente dal 2008, dà il via a un progetto nato per coltivare le nuove realtà e supportare i giovani artisti più promettenti dello scenario musicale attuale, mettendo a disposizione il proprio know-how e la propria esperienza.

l rapper, icona dell’hip hop italiano, assume quindi il ruolo di guida che, con entusiasmo e spirito di squadra, mette il proprio bagaglio a disposizione degli altri.

Tracklist:



“Vero Liricista” (prod. Sine/Dirt O’Malley); “In una bara” (prod. Foreigner); “Vetri fumé” feat. Chadia Rodriguez (prod. 2nd Roof/Foreigner); “Radio Malinconia” (prod. 2nd Roof); “Pubblicità” (prod. 2nd Roof); “Qualcosa cambia” feat. Vegas Jones (prod. Foreigner); “Come ti pare” (prod. Drama State/Tigri /The Ceasars).

LINK UFFICIALI

Instagram: https://www.instagram.com/notgoodd/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1PG5WX3LZJHM4p6HO4qMq8?si=7P8o-0e9Q-eV327SodwIhg

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCP095bqlO1h6czos1fXfCLQ

