Con il 90,8% dei voli atterrati in orario e il 99,3% registrato nella regolarità dell’intero operativo nello scorso mese di aprile, ITA Airways continua ad essere la prima Compagnia aerea in Europa per puntualità ed un punto di riferimento internazionale per regolarità.

A certificarlo sono i dati di FlightStats by Cirium, autorevole società indipendente USA che ogni mese stila la classifica di tutte le compagnie aeree per questi indicatori.

ITA Airways si conferma quindi ai vertici delle classifiche, erogando un servizio che ha riscontrato la soddisfazione della clientela.

Proprio il cliente è il fulcro della strategia della Compagnia, che lavora costantemente per offrire un’esperienza di viaggio unica e distintiva.

Questa costanza di risultati positivi è frutto della professionalità e della dedizione di tutti i dipendenti di ITA Airways, proprio grazie ad un ascolto continuo di tutti i passeggeri.

www.ita-airways.com

