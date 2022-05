Show Bees, il principale player italiano nel settore della stand-up comedy internazionale, attività iniziata dalla società nel 2019 proprio con il primo tour in Italia dell’artista oggetto di questo comunicato, è lieta di annunciare il ritorno sui palchi italiani di una vera leggenda nel mondo della stand-up comedy internazionale: Louis C.K.

Sold out in poche ore la prima replica del 29 maggio al Teatro Arcimboldi che ha indotto Show Bees ad aprire una nuova replica il 30 maggio.

Vincitore di ben sei Emmy Award, Louis C.K. ha pubblicato oltre dieci speciali di stand-up tra i quali i più recenti “Sorry” (2021) e “Sincerely, Louis C.K.” (2020), entrambi attualmente disponibili sul suo sito web. Tra gli speciali precedenti “Shameless”, “Chewed Up”, “Hilarious”, “Word – Live at Carnegie Hall” (audio), “Live at the Beacon Theatre”, “Oh My God”, “Live at the Comedy Store e Louis C.K. 2017”.

Louis C.K. ha ideato, scritto e firmato la regia degli show dei quali è protagonista, entrambi vincitori del Peabody Award: “Louie” ed “Horace and Pete”. Nel gennaio 2015, è diventato il primo comico a registrare ben tre sold out presso il mitico Madison Square Garden con lo stesso tour, e nel 2019 è stato il primo comico internazionale di alto profilo a fare un tour in Italia, riscontrando un fulmineo “tutto esaurito” per ben tre date a Milano, e due a Roma.

Lo spettacolo che l’artista presenterà nel prossimo tour italiano a Roma e Milano è completamente nuovo e composto interamente di repertorio del tutto inedito.

TOUR ITALIANO LOUIS CK

29 e 30 maggio 2022 – TAM Teatro Arcimboldi Milano https://www.teatroarcimboldi.it/louis-c-k

1 e 2 Giugno – Teatro Olimpico – Roma https://www.teatroolimpico.it/evento/louis_ck/

LOUIS C.K.

29 e 30 Maggio ore 20.30

