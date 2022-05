Venerdì 27 maggio in programma una nuova puntata di LUCE SOCIAL CLUB, in onda dalle ore 20.00 su Sky Arte(canali 120 e 400), disponibile on demand e in streaming su NOW e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/

Proseguono gli appuntamenti settimanali con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis. La nuova serata ricca di ospiti si apre con la regista BEATRICE BALDACCI e gli attori IRENE VETERE e LORENZO ALOI per presentare “La Tana”, opera prima della giovane regista che si ricollega a “Supereroi senza superpoteri”, il corto documentario di Beatrice Baldacci, menzione speciale Fedic come miglior cortometraggio della Mostra del Cinema di Venezia, sezione Orizzonti, nel 2019. Il film, realizzato nell’ambito di Biennale College, è stato presentato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia2021e successivamente ad Alice nella Città, dove ha vinto il Premio Raffaella Fioretta per il Cinema Italiano. La puntata prosegue con la musica degli ALMAMEGRETTA che presentano in anteprima il loro nuovo album di inediti “Senghe”, in uscita il 10 giugno. Tra le più influenti espressioni musicali degli ultimi trent’anni in Italia, con tre Targhe Tenco all’attivo, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo nel 2013, undici album e migliaia di concerti in Italia ed Europa, gli Almamegretta hanno segnato la scena musicale italiana diventandone al tempo stesso tra i rappresentanti più internazionali. Chiudono la serata i campioni olimpionici LUIGI BUSÀ e ANTONELLA PALMISANO, entrambi medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Luigi Busà, karateka italiano, specializzato nel kumitee Antonella Palmisano, marciatrice italiana, raccontano la loro passione per lo sport, visto come una rivalsa e un esempio per tanti giovani.

Ad arricchire la puntata una clip dedicata alla Mostra “I Believe in Miracles” di David La Chapelle, che racconta un’ artista inedito e, per certi versi, inaspettato. Il Mudec-Museo delle Culture di Milano ospita, fino all’11 settembre, un percorso espositivo che mette al centro uno sguardo critico sull’animo umano indagato nelle sue pieghe fatte di dolori, solitudini, gioie, passioni e ideali. Completa la puntata l’intervista in esterna al cast di Top Gun: Maverick. Sequel di uno dei maggiori cult di successo degli anni 80,nelle sale italiane dal 25 maggio con Paramount Picture se la regia di Joseph Kosinski. Il film ha avuto la sua prima europea al Festival di Cannes2022.IL PROGRAMMA Luce Social Club riparte con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà.

Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte.

Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica.

Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte. Luce Social Club è un programma prodotto da ERMA PICTURES in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis

