Grande successo al TAM Teatro Arcimboldi Milano per la retrospettiva dedicata a David

Bowie che dal 2 aprile ha accolto più di 8.000 visitatori e che, a grande richiesta, viene

prolungata fino al 26 giugno 2022.

“DAVID BOWIE the PASSENGER. By Andrew Kent” racconta attraverso le immagini e le

memorie del fotografo americano Andrew Kent, la straordinaria avventura di David Bowie al suo ritorno in Europa a metà degli anni 70.

La retrospettiva si compone di oltre 55 scatti, diversi cimeli e documenti originali provenienti dall’archivio di Kent. Accanto al percorso fotografico sono stati fedelmente e

filologicamente ricostruiti gli ambienti protagonisti dell’avventura europea di Bowie: dal

vagone del treno che lo portò fino a Mosca, alla sua stanza di albergo a Parigi.

E ancora abiti, microfoni, macchine fotografiche, dischi, modellini, manifesti, memorabilia varia e proiezioni completano la mostra accompagnando il visitatore in un viaggio spettacolare ed immersivo all’interno di una delle parentesi più affascinanti della carriera dell’icona della cultura popolare.

Oltre altre all’aspetto emozionale, la mostra è anche occasione di approfondimento, sia per il grande pubblico che per i fan più appassionati: con un’analisi scientifica condotta attraverso le memorie di Andrew Kent, infatti, è stato possibile ricostruire fatti fino ad ora

poco conosciuti e svelare dettagli inediti della carriera di Bowie.

DAVID BOWIE the PASSENGER. By Andrew Kent è allestita al TAM Teatro Arcimboldi

Milano, luogo di eccellenza dello spettacolo dal vivo, ma anche un hub culturale dove

Teatro Arte e Musica si rincorrono e si fondono.

Un percorso artistico che ha già ospitato, con grande attenzione da parte del pubblico e

della stampa, mostre d’arte e che continua a essere il palcoscenico prediletto dei grandi

artisti italiani e internazionali.

Sempre in tema, Finger’s A.R.T.S., il ristorante affacciato sul foyer del teatro, si lascia

ispirare da David Bowie e dedica due piatti inediti proprio alla mostra in corso.

Si tratta di HIRO’S e LONG ONE, due nuove creazioni pensate dallo Chef Okabe.

HIRO’S, che rimanda inequivocabilmente al brano – e all’omonimo album – Heroes di

Bowie, è dedicato a Hirota Shimpei, lo chef giapponese che da dieci anni è al fianco di

Okabe e di Finger’s. Un delicato e raffinato carpaccio di butterfish (le cui carni bianche e

burrose ne fanno un grande protagonista di sushi e sashimi) con crema di funghi shiitake,

salsa ponzu e caviale di soia.

LONG ONE è invece dedicato a Gianmario Longoni, alla guida di ShowBees, la società che

dal marzo 2020 ha preso in gestione il TAM Teatro Arcimboldi. LONG ONE è composto da

nove Hakozushi (uno degli stili più antichi nella preparazione del sushi) di tonno spicy con

l’aggiunta di capasanta e tartare di gambero rosso di Sicilia in salsa speciale a base di soia

e wasabi: un sushi molto particolare e ricercato che rivisita, con la consueta creatività

dello stile Finger’s, un grande classico della tradizione nipponica.

La mostra DAVID BOWIE the PASSENGER by Andrew Kent è prodotta da Navigare Srl e

Show Bees Srl, a cura di Vittoria Mainoldi e Maurizio Guidoni per ONO ART

