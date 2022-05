Parte il 9 luglio da Vercelli il Tommy Summer Tour

Tommaso Paradiso pubblica oggi il nuovo singolo PIOVE IN DISCOTECA, fuori in radio e su tutte le piattaforme digitali, il primo inedito dopo la pubblicazione dell’album di debutto solista Space Cowboy. Fuori oggi anche il videoclip ufficiale.

Scritto da Tommaso Paradiso, Dario Faini e Davide Petrella e prodotto da Drd, il brano racconta di due innamorati che, circondati da luoghi e sensazioni che riprendono l’estate ormai alle porte, si incontrano in un’isola per viversi l’amore lontano da tutto e da tutti, circondati solo dal sole e dal mare del golfo di Napoli, in una classica estate all’italiana.

Il videoclip del brano, diretto da Younuts! e prodotto da Maestro, è un susseguirsi di flashback che raccontano la nascita della spensierata storia d’amore fra due ragazzi protagonisti di un’estate degli anni ’80: la Vespa, le cabine telefoniche, la sfera stroboscopica e gli outfit retro trasmettono un’irresistibile nostalgia per le estati che hanno segnato la nostra adolescenza e che vengono raccontate nelle classiche commedie romantiche diventate, nel tempo, imperdibili testimonianze della cultura pop di un’epoca.

Il nuovo singolo arriva a distanza di due mesi dalla pubblicazione dell’album di debutto solista Space Cowboy, prodotto da Federico Nardelli (con l’eccezione di Tutte le Notti, prodotta da Dorado Inc.). n disco dal sound analogico, che rivela due ispirazioni importanti per l’artista sintetizzate nel titolo: da un lato il legame con la terra, la concretezza, la natura, a cui si unisce una sfera sognante, onirica, che vaga tra le stelle e lo spazio: “Sono solo un vaccaro che ama guardare il cielo. Sono solo uno Space Cowboy”.

CALENDARIO TOMMY SUMMER TOUR 2022

Sabato 9 luglio 2022 || Vercelli @ Piazza Antico Ospedale

Domenica 10 luglio 2022 || Brescia @ Arena Campo Marte

Mercoledì 13 luglio 2022 || Ferrara @ FERRARA SUMMER FESTIVAL Piazza Trento Trieste

Lunedì 18 luglio 2022 || Marostica (VI) @ MAROSTICA SUMMER FESTIVAL Piazza Castello

Sabato 23 luglio 2022 || Tarvisio (UD) @ NO BORDERS MUSIC FESTIVAL Laghi di Fusine

Mercoledì 27 luglio 2022 || Forte dei Marmi (LU) @ Villa Bertelli

Giovedì 28 luglio 2022 || Follonica (GR) @ Parco Centrale

Sabato 30 luglio 2022 || Francavilla al Mare (CH) @ SHOCK WAVE FESTIVAL Lungomare Tosti

Martedì 2 agosto 2022 || Baia Domizia (CE) @ Arena dei Pini

Mercoledì 3 agosto 2022 || Monopoli (BA) @ COSTA DEI TRULLI LMF Spazio Think Tank

Domenica 21 agosto 2022 || Roccella Jonica (RC) @ Teatro Al Castello

Martedì 23 agosto 2022 || Marina di Ginosa (TA) MELODYE MUSIC FEST Spazio Elephant Park

Venerdì 26 agosto 2022 || Taormina (ME) @ Teatro Antico

Sabato 27 agosto 2022 || Agrigento @ Teatro della Valle dei Templi

Martedì 30 agosto 2022 || San Benedetto del Tronto (AP) @ SAN.B SOUND Parco Nelson Mandela

