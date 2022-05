“Light Reflection”, la mostra personale di Axel Becker

Light Reflection di Axel Becker

a cura di Anna Isopo con la collaborazione di Giorgia Pirone

Presentazione a cura dello Storico dell’arte Giorgio Vulcano

Venerdì 13 maggio 2022, nelle suggestive sale del Palazzo della Cancelleria Vaticana, si inaugura la nuova mostra personale di Axel Becker dal titolo LIGHT REFLECTION. La mostra, curata da Anna Isopo con la presentazione critica di Giorgio Vulcano, propone una selezione di opere che testimoniano la rilevanza artistica nel panorama internazionale del pittore e scultore tedesco Axel Becker.

La storicità delle sale del Palazzo della Cancelleria Vaticana sono la cornice ideale per far risaltare la luce emanata dalle sculture e dai dipinti dell’artista. Un contrasto tra storicità e contemporaneità messo in risalto dalla complessità dei lavori realizzati con straordinaria capacità espressiva attraverso una sintesi estrema.

Axel Becker (Francoforte sul Meno, 15 dicembre 1965) è un pittore e scultore tedesco. Ha studiato economia ed è attivo come artista a livello nazionale e internazionale da oltre 20 anni. Ha ricevuto numerosi premi d’arte in patria e all’estero per le sue opere. Si è qualificato per le Biennali d’Arte internazionali di Londra, Milano, Firenze. Le sue opere sono esposte in gallerie e musei di tutto il mondo.

Titolo Light Reflection di Axel Becker

A cura di Anna Isopo con la collaborazione di Giorgia Pirone

Sede Palazzo della Cancelleria Vaticana, Piazza della Cancelleria, 1, Roma

Date 13 – 17 maggio 2022

Inaugurazione Venerdì 13 Maggio, ore 17

Ingresso libero

Orari Da lunedì a sabato, 11 – 13, 16 – 18

Info: www.arteborgo.it | info@arteborgo.it | 345.22.28.110

