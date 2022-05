Una personale rielaborazione di uno dei principali classici della musica cantautorale italiana

Il cantautore italo-inglese JACK SAVORETTI pubblica venerdì 6 maggio “Io Che Non Vivo Senza Te”, una personale rielaborazione di uno dei principali classici della musica cantautorale italiana, originariamente di Pino Donaggio e Vito Pallavicini, in cui l’artista canta per la prima volta interamente in italiano.

Un brano celebre e bellissimo, in cui gli archi e i fiati trovano un perfetto equilibrio, creando un’atmosfera suggestiva, malinconica ed appassionata. Un omaggio di JACK all’Italia, a cui è da sempre profondamente legato, e uno straordinario regalo per i suoi fan italiani.

“E’ una canzone molto importante per me e che penso rappresenti appieno il romanticismo, le straordinarie melodie e la magia del cantautorato italiano” commenta JACK SAVORETTI. “Volevo celebrare quanto la musica italiana abbia influenzato quella anglo-americana e non solo il contrario”.

Venerdì 20 maggio, invece, uscirà sugli store digitali di tutto il mondo “Europiana Encore”, un’edizione speciale estesa dell’acclamato album “Europiana” che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK e che conterrà sei nuovi brani che spaziano tra le sonorità più diverse, tra cui il nuovo singolo “You Don’t Have To Say You Love Me/ Io Che Non Vivo Senza Te (Medley)”, “Dancing Through The Rain”, “Late Night” e “Why Not”.

JACK SAVORETTI proseguirà il suo tour in Europa, toccando le principali città e tornerà live in Italia a partire da dicembre. Di seguito il calendario delle date italiane:

Lunedì 5 dicembre – Gran Teatro Geox, Padova, Italia

Martedì 6 dicembre – Teatro Carlo Felice, Genova, Italia

Giovedì 8 dicembre – Sala Sinopoli, Auditorium Parco Della Musica, Roma, Italia

Sabato 10 dicembre – Teatro Verdi, Firenze, Italia

Lunedì 12 dicembre – Teatro degli Arcimboldi, Milano, Italia

Martedì 13 dicembre – Europauditorium, Bologna, Italia

Biglietti disponibili su: https://www.ticketone.it/artist/jack-savoretti/

