JE SO PAZZO Music Festival, il noto contest diretto artisticamente da 7 anni dal M° Adriano Pennino, ha annunciato le date delle attese Semifinali italiane.

Le audizioni per i migliori cantanti emergenti si sono svolte durante i mesi invernali e sono ancora in corso ma sono ormai note le date in cui si esibiranno i talenti già selezionati provenienti da tutta Italia per le diverse categorie coinvolte.

Attraverso una diretta Facebook avvenuta il 5 maggio sulla pagina ufficiale Jesopazzo, è stata annunciata la suddivisione in tre Semifinali di competenza territoriale: tutti gli artisti del Sud Italia ed Isole si potranno esibire a Messina dal 10 al 12 giugno, gli artisti provenienti dal Centro Italia a Frascati (Rm) dal 17 al 19 giugno e gli artisti provenienti dalle regioni del Nord Italia si esibiranno ad Abano Terme (Pd) dal 24 al 26 Giugno.

In tutte le tappe di semifinale sono previsti momenti di spettacolo e incontri formativi, con professionisti della musica e dello spettacolo; è stata annunciata la presenza di Nello Daniele, cantautore e fratello di Pino Daniele, nonché direttore artistico del Premio Milleculure, dedicato a Pino e direttamente collegato a JE SO PAZZO Music Festival. Ad ogni tappa inoltre, è in programma una Masterclass con Mary Tondato di MTmusic.

Gli artisti che supereranno le Fasi Semifinali accederanno alle Finali di JE SO PAZZO Music Festival che si terranno a Grottaferrata in provincia di Roma dal 25 al 31 luglio 2022 presso Parco Traiano, dove li attenderà una settimana di esibizioni, musica, spettacolo e formazione gratuita con Masterclass tenute da alcuni tra i migliori professionisti della scena musicale italiana (Mogol, Fabrizio Palma, Adriano Pennino, Leopoldo Lombardi, Giovanni Germanelli, etc..)

Oltre alla grande opportunità ed esperienza offerte, sono molto ambiti i premi messi a disposizione quest’anno da Dreaming the Future Srls, società organizzatrice di JE SO PAZZO, altra condizione per cui il format sta registrando enormi richieste di partecipazione da tutta Italia ed estero. Al vincitore assoluto verrà infatti assegnato il primo premio del valore di € 10.000 ed ai vincitori di categoria altri importanti premi tra cui alcune prestigiose borse di studio presso il CET di Mogol.

Diverse sono le categorie a cui i cantanti e band ambiziosi si possono candidare, sia con cover che con brani inediti, dai 5 anni senza limiti di età.

Per informazioni e per candidarsi: www.jesopazzo.com

