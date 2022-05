Eurovision Song Contest: le 5 attrazioni “must see”

Non solo musica, ma anche l’opportunità di esplorare la città della Mole

Dopo 31 anni, l’EUROVISION SONG CONTEST torna in Italia

Museo Egizio, QC TermeTorino, Piazza Castello, Zoom Torino e Il Museo Nazionale del Cinema – Mole Antonelliana

Queste le 5 attrazioni “MUST SEE” che, secondo TIQETS, piattaforma di prenotazione online leader a livello mondiale per musei e attrazioni, che di recente ha ricevuto un finanziamento di Serie C da 60 milioni di dollari da Airbnb, potrebbero essere prese d’assalto dagli spettatori di tutto il mondo che affluiranno a Torino dal 10 al 14 maggio

Dance, pop, rock, folk e metal da tutta Europa, in una sola città per quasi una settimana: è l’EUROVISION SONG CONTEST, da oltre 60 anni uno degli eventi musicali più attesi che torna in Italia dopo 31 anni.

Avvolti nei colori delle bandiere dei propri paesi, migliaia di fan incalliti e curiosi provenienti da tutto il mondo sono pronti a riunirsi a Torino dal 10 al 14 maggio.

Da anni tra le città più visitate d’Italia, con i suoi oltre 3 milioni e mezzo di turisti e un totale di quasi 10 milioni di pernottamenti nel 2021, aumentati del 40% rispetto all’anno precedente – dati raccolti dall’Osservatorio turismo di Visit Piemonte -, la città sabauda è pronta in quei giorni ad accogliere diverse migliaia di turisti.

Ecco le 5 attrazioni “MUST SEE” torinesi, tutte tra le più frequentate e apprezzate in Italia dagli utenti della piattaforma di tutto il mondo, che secondo Tiqets potrebbero essere prese d’assalto nei giorni di Eurovision:

Museo Egizio: situato proprio nel cuore della città in un edificio di straordinaria bellezza, il Museo Egizio di Torino è uno dei più importanti musei di egittologia al mondo (per valore e quantità di reperti, secondo solo dopo quello del Cairo) e un momento imperdibile patrimonio culturale della città di Torino.

QC TermeTorino: un edificio storico di fine ottocento e un parco rinascimentale nel centro di Torino, che accolgono ambienti ispirati agli stabilimenti balneari dell’antica Roma. Un luogo ideale per massaggi rilassanti e trattamenti tonificanti, a seconda delle vostre esigenze, per vivere al meglio le giornate dell’Eurovision Song Contest.

Piazza Castello: risalente al 1300, la Piazza era la sede originaria del Parlamento italiano, che si riuniva nel magnifico Palazzo Madama. Oggi Piazza Castello, da sempre fulcro storico e politico della città, è la piazza più importante di Torino, vivace centro di musei, ristoranti e teatri.

Zoom Torino: il primo ‘Bioparco’ immersivo in Italia, dove i visitatori, separati dagli animali non da gabbie e recinzioni ma da barriere naturali, possono sperimentare oltre 80 specie animali diverse in 9 habitat ricreati.

Il Museo Nazionale del Cinema – Mole Antonelliana: non solo musica. Torino è sempre stata, grazie al Museo Nazionale del Cinema, considerata uno dei centri di attrazione per gli amanti della settima arte. Progettata inizialmente come sinagoga dall’architetto Alessandro Antonelli nel 1863, fu completata nel 1889. Oggi è possibile accedere alla cupola con un ascensore panoramico, godere di un panorama inedito di Torino e visitare il Museo, considerato uno dei più importante nel mondo per la ricchezza del suo patrimonio e per la molteplicità delle attività di divulgazione che offre.

