Italian Prog Rewind: la storia del progressive rock italiano

Sony Music celebra la storia del progressive rock italiano a 50 anni dalle prime iconiche pubblicazioni

Nuove edizioni in vinile, colorate e ‘splatter’, a tiratura limitata, con audio rimasterizzato;

novità discografiche, live inediti, rarità ed eventi celebrativi dal vivo

DISPONIBILI DA GIUGNO I PRIMI SEI TITOLI IN OCCASIONE DEL CINQUANTENARIO

PREMIATA FORNERIA MARCONI – Storia di un minuto

BANCO DEL MUTUO SOCCORSO – Il Salvadanaio

AREA – Arbeit macht frei

PREMIATA FORNERIA MARCONI – Per un amico

BANCO DEL MUTUO SOCCORSO – Darwin!

AREA – Caution radiation area

Parte a giugno “Italian Prog Rewind”, l’iniziativa di Sony Music per celebrare il progressive rock italiano, a 50 anni dalla pubblicazione dei primi iconici album che segnarono la storia del genere – non solo in Italia – avendo avuto una grandissima eco anche all’estero, soprattutto in Giappone, Inghilterra, nei paesi nordici e in Sudamerica, continuando ad avere grande seguito.

Dimostrazione ne è il fatto che Premiata Forneria Marconi e Banco del Mutuo Soccorso proseguono a pubblicare dischi con la Inside Out, label internazionale che annovera nel suo roster artisti quali Jethro Tull, Yes, Steve Hackett e Dream Theater.

“Italian Prog Rewind” propone le maggiori opere degli artisti e delle band che hanno scritto la storia del progressive rock italiano, in versioni speciali ed inedite in vinile colorati e “splatter”, in edizione limitata e rimasterizzati. L’iniziativa si articolerà in tre distinti momenti e si concluderà a dicembre.

“Italian Prog Rewind” proseguirà in settembre con la pubblicazione di nuovi dischi e di live inediti, iniziando con l’attesissimo nuovo album del Banco di Mutuo Soccorso, quello di Reale Accademia, e altre sorprese che verranno comunicate in corso d’opera.

“Italian Prog Rewind”, nei mesi di novembre e dicembre vivrà di un focus legato alla celebrazione del catalogo della storica etichetta d’avanguardia Cramps, fondata da Gianni Sassi, che annovera nel suo cast artistico gli Area, Demetrio Stratos, Arti e Mestieri, Eugenio Finardi, Alberto Camerini, John Cage e tanti altri. Questa parte finale dell’iniziativa prenderà corpo dalla fine di ottobre, e sarà accompagnata da una serie di eventi celebrativi dal vivo, oltre alla pubblicazione di alcune rarità discografiche.

Vera novità per i tanti appassionati e collezionisti del vinile sarà la pubblicazione in bellissime versioni colorate “splatter” di alcuni capolavori Prog fra cui Il Volo, Giro di valzer per domani, Il Volo, Quella Vecchia Locanda, Darwin!, Il Salvadanaio, Storia di un minuto, Per un amico, Caution radiation area, Arbeit Macht frei, Maledetti.

I dischi sono disponibili per l’acquisto e ordinabili da subito esclusivamente dal sito store https://store.sonymusic.it/categoria/rock-progressive/?utm_source=magazine&utm_medium=Rock&utm_campaign=rock_progressive

