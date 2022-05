Dopo il successo del primo semestre ripartono le candidature per l’Internship Programme, il progetto di Dla Piper per giovani talenti

Progetto promosso dallo studio legale internazionale DLA Piper per giovani talenti, aperto ai laureandi e ai neolaureati in Giurisprudenza ed Economia, per le sedi di Roma e di Milano.

È possibile candidarsi per il tirocinio retribuito – che consente di collaborare a stretto contatto con i professionisti dello studio in un contesto di eccellenza e, inoltre, di svolgere la pratica per l’accesso all’esame di abilitazione alla professione di avvocato e di dottore commercialista – per le tre sessioni di settembre 2022, febbraio 2023 e settembre 2023.

Nei sei mesi di internship i laureandi e neolaureati avranno l’opportunità di apprendere nuove competenze, di assumere le responsabilità di una concreta pratica lavorativa, di collaborare con professionisti di diversa seniority e su questioni interdisciplinari.

Con la possibilità inoltre di impegnarsi in attività pro bono promosse dallo studio e di acquisire capacità in termini di leadership, lavoro in team e comunicazione.

L’Internship sarà accompagnato da un piano di approfondimento della DLA Piper Academy che offrirà corsi strutturati per sviluppare le competenze tecniche e relazionali, supportati da un sistema di buddy-mentor, che consentirà di orientarsi e integrarsi nel network globale dello studio.

Al termine del tirocinio, è prevista la possibilità di continuare l’iter professionale in DLA Piper come Trainee.

Candidature:

• è possibile candidarsi per l’Internship Programme fino alle ore 18 (CET) di mercoledì 30 novembre 2022.

• è necessario compilare l’apposito form al seguente link: https://careers.dlapiper.com/jobs/2100011r-internship-programme-2022-2023/ caricando il proprio CV e un estratto dei voti degli esami universitari sostenuti.

