“Nel mio disordine trovo sempre tutto” album di Serena Celeste

Serena Celeste

In uscita il 27 maggio l’album “Nel mio disordine trovo sempre tutto” anticipato dal singolo e videoclip “Il sole dentro”

Venerdì 27 maggio esce nei digital store l’album “Nel mio disordine trovo sempre tutto” di Serena Celeste, anticipato dal singolo e videoclip “Il sole dentro”. Un ep prodotto da AnnaChiara Zincone per la Ypk Entertainment di Giampaolo Rosselli.

https://www.youtube.com/watch?v=L6LAQImyYp0

Tutti i brani sono stati scritti da Claudio Zilli, e per alcuni troviamo altre collaborazioni come quella della stessa AnnaChiara Zincone e di Nazzario Tartaglione.

“È un album autobiografico – racconta la stessa artista – creato con molta attenzione e cura e dal quale emerge la mia maturità sia come artista che come persona. Il titolo dice tutto, rappresenta il disordine emotivo che ho vissuto in questi anni e che, con il tempo, ha trovato la giusta via (ora trovo sempre tutto).

La copertina, rappresentata da una scatola aperta, è una metafora: inizialmente dentro a una scatola è tutto in ordine ma, quando viene aperta e utilizzata, può capitare che ci sia disordine e confusione”.

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia