Il sottosegretario Affari Europei, a 24 Mattino su Radio 24

Consiglio Energia – Amendola, sottosegretario Affari Europei, a 24 Mattino su Radio 24: Ue dell’energia per indipendenza strategica

“Oggi il consiglio energia deve preparare il pacchetto non solo per le sanzioni ma anche per quella che si definisce l’Unione Europea dell’energia. Da qui al prossimo Consiglio Europeo, il consiglio ambiente e la commissione devono studiare tutte le opzioni.

Abbiamo deciso oramai già da Versailles (dichiarazione del 10-11 marzo 22 ndr) di uscire fuori gradualmente dalla dipendenza di idrocarburi russi però il tema oggi è anche un’autonomia strategica europea su tutto quello che è un mercato regolato come quello del gas, invece, sul petrolio, gli ambasciatori hanno già provveduto a mettere sul tavolo un pacchetto di restrizione.

Quindi è una doppia agenda quella delle soluzioni ma anche quella del continuare questo lavoro europeo per essere più autonomi dagli idrocarburi russi”. Lo ha detto Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari Europei, a 24 Mattino su Radio 24.

Consiglio Energia – Amendola, sottosegretario Affari Europei, a 24 Mattino su Radio 24: Su idrocarburi russi strada segnata

“Alcuni Paesi hanno bisogno di tempo per diversificare perché non sono le condizioni di altri. Quindi, ci sarà una gradualità ma il primo accordo che si è raggiunto, almeno al livello degli ambasciatori, è quello, poi si vedrà in Consiglio è quello.

Sul gas il lavoro che si sta facendo, l’Italia lo ha già dimostrato, è una riduzione dei due terzi, rigassificazione e riuscire a liberarsi, non solo per produrre riserve già tra settembre ottobre ma proprio per andare spediti a un décalage più forte dalla dipendenza dal gas russo.

Ci sono vari Paesi che hanno difficoltà e questo bisogna tenerlo presente a livello europeo, sia sul petrolio, sia sul carbone, sia sul gas, però la strada è stata scelta, indirizzata, si andrà avanti su questi binari”. Lo afferma Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari Europei, a 24 Mattino su Radio 24.

Armi Ucraina – Amendola, sottosegretario Affari Europei, a 24 Mattino su Radio 24: Nostro elettorato sensibile, retorica escalation non ci appartiene

“Nel nostro elettorato vedo un’attenzione perché è sempre stato per una soluzione politica e il rifiuto dei conflitti. Non trovo nessun elemento di voglia belligerante, la retorica dell’escalation non ci appartiene”.

Così Enzo Amendola, sottosegretario agli Affari Europei, a 24 Mattino su Radio 24, torna sulle parole del suo collega di partito, Graziano Delrio, a proposito della base del Partito Democratico che sarebbe scontenta dell’invio di nuove armi all’Ucraina.

