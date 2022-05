FUJIFILM sul podio del Red Dot Design Award

Apprezzati per il design accattivante e perché progettati per raggiungere funzionalità e prestazioni eccezionali, i prodotti FUJIFILM hanno trovato grande consenso tra la giuria del Red Dot Design Award 2022, collezionando 20 premi “Product Design 2022” e il “Best of the Best Award” per le fotocamere GFX Large Format e per i dispositivi di imaging diagnostici a ultrasuoni

I prodotti premiati si sono distinti non solo per un design accattivante, ma anche per una progettazione che raggiunge funzionalità e prestazioni eccezionali. In più, il proiettore a ottica ultra corta FUJIFILM PROJECTOR Z8000 ha ricevuto il “Best of the Best Award” con il punteggio più alto del programma, davvero una grande soddisfazione per FUJIFILM Corporation e il Presidente Kenji Sukeno.

FUJIFILM Corporation (Presidente e CEO, Representative Director: Teiichi Goto) è lieta di annunciare che 20 dei suoi prodotti, tra cui dispositivi di imaging e medici, hanno ricevuto il “Red Dot Design Award: Product Design 2022”.

Tra i premiati, le fotocamere digitali mirrorless FUJIFILM GFX100S e GFX50S II, il dispositivo di imaging diagnostico a ultrasuoni wireless iViz wireless (con funzione di eco guida polmonare) e il dispositivo di imaging diagnostico a ultrasuoni wireless iViz air Conevx, hanno ricevuto il Best of the Best Award, ossia il più alto riconoscimento, segnando un primato per FUJIFILM, ossia il più alto numero di prodotti ad aver vinto questo premio.

Nello sviluppo di tutti i suoi prodotti e servizi, FUJIFILM progetta per garantire massima funzionalità e prestazioni tecnologiche eccellenti, impegnandosi anche nello sviluppo di un design con caratteristiche superiori.

FUJIFILM da sempre è impegnata a creare, e continuerà a farlo, un nuovo valore per i suoi prodotti, sviluppando progetti che non solo offrano design accattivanti, ma forniscano anche il massimo in operabilità e portabilità per facilità d’uso e comfort.

20 prodotti vincitori del Red Dot Design Award 2022

1. Best of the Best Award: fotocamera digitale Mirrorless “GFX100S e GFX50S II”

GFX100S/GFX50S II vantano una qualità d’immagine superiore, utilizzando una tecnologia unica di riproduzione del colore e un sensore di grande formato circa 1,7 volte la dimensione del sensore full-frame 35mm.

FUJIFILM GFX100S (il più alto del mondo*2 102 megapixel) e FUJIFILM GFX50S II (51,4 megapixel) dispongono di un potente meccanismo di stabilizzazione dell’immagine e di una funzione autofocus estremamente precisa in un corpo compatto che pesa solo 900g*3, pensato per offrire una trasportabilità eccezionale. Gli utenti possono godersi lo scatto a mano libera di immagini con una ricca tonalità ed effetto bokeh.

2. Best of the Best Award: Dispositivo di imaging diagnostico a ultrasuoni senza fili ” iViz wireless ” (con funzione di guida eco polmonare)

3. Best of the Best Award: dispositivo di diagnostica per immagini ad ultrasuoni senza fili “iViz air Convex”

4. Sistema “JW-3” per l’endoscopia

5. Analizzatore di componenti microbici “LIMUSAVE MT-7500

6. Sistema di visualizzazione dell’endoscopio “EV-3D, EV-TD1, EV-TD2, EV- HM, EC-760S-G/L” per il sistema di visualizzazione endoscopica ELUXEO

7. Unità di espansione compatta “EX- Mobile” per unità di imaging a raggi X

8. Broncoscopio sottile “EB-710P” per il sistema endoscopico “ELUXEO

9. Stampante per smartphone “instax Link WIDE”

10. Macchina fotografica istantanea ibrida instax mini Evo

11. Fotocamera istantanea instax mini 40

12. FUJINON GF35-70mmF4.5-5.6 WR, obiettivo intercambiabile per la gamma GFX di fotocamere digitali mirrorless

13. FUJINON GF80mmF1.7 R WR, obiettivo intercambiabile per la gamma GFX di fotocamere digitali mirrorless

14. FUJINON XF70-300mmF4-5.6 R LM OIS WR, obiettivo intercambiabile per la Serie X di fotocamere digitali mirrorless

15. FUJINON XF18mmF1.4 R LM WR/23mmF1.4 R LM WR/33mmF1.4 R LM WR, obiettivi intercambiabili per la Serie X di fotocamere digitali mirrorless

16. FUJINON XF27mmF2.8 R WR, obiettivo intercambiabile per la Serie X di fotocamere digitali mirrorless

17. FUJINON ERD-50A-D01, obiettivo con zoom

18. FUJINON UA125x8BESMP- V35F, obiettivo zoom broadcast

19. FUJINON UA13x4.5BERD/18×5.5BE /24×7.8BERD, obiettivo zoom broadcast

20. ASTALIFT D-UV Clear White, protezione solare multifunzionale per una pelle più luminosa e liscia.

*2 Per le fotocamere digitali mirrorless disponibili in commercio, a partire dal 1° aprile 2022, secondo Fujifilm.

*3 Comprese una batteria e una scheda di memoria.

