Dopo la vittoria della Palma d’oro nel 2021 con Titane, accompagnata dal premio per la migliore regia a Leos Carax per Annette e quello come migliore attore a Caleb Landry-Jones per Nitram, anche Cannes 2022 sorride ad I Wonder Pictures che è lieta di festeggiare ben quattro premi tra il concorso internazionale e la sezione Un Certain Regard con altrettanti film acquisiti durante il Festival.

EO di Jerzy Skolimowski si aggiudica il Gran Premio della Giuria ex Aequo con Le otto montagne. Un grande riconoscimento per uno dei più grandi cineasti europei.

Nella sezione Un Certain Regard sono ben tre i film acquisiti da I Wonder Picture presenti nel palmares. Les Pires, Metronom e Rodeo hanno infatti vinto tre premi importanti della sezione collaterale della selezione ufficiale. Una grande soddisfazione per opere di qualità e contenuti.

Rodeo, opera prima di Lola Quivoron si aggiudica il premio Coupe de Coeur du Jury. Il film racconta la storia di Julie, interpretata magnificamente da Julie Ledru, una motociclista dallo stile di vita libero e selvaggio.

Si aggiudica invece il premio più importante della sezione come Miglior Film Les Pires, ancora un’opera prima di due registe, Lisa Akoka e Romain Gueret, film che raccoglie le lezioni di Francois Truffaut e del racconto sociale dei fratelli Dardenne per raccontare una storia di rivincita tra cinema e realtà.

A Metronom di Alexandre Belcu, esordio nel lungometraggio di finzione per il documentarista, viene assegnato il premio per la migliore regia. Il film è un affresco della gioventù rumena sotto il regime di Ceausescu, con echi del cinema di Olivier Assayas.

Un importante riconoscimento collaterale è andato a Leila’s Brothers di Saeed Roustaee, che ha conquistato il Premio FIPRESCI assegnato dalla giuria della critica internazionale.

I Wonder Picture

Altri articoli di cinema su Dietro la Notizia