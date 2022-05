Esce venerdì 6 maggio “doremifa” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di oli?, che arriva dopo la sua partecipazione alla finale di Sanremo Giovani 2021 con il brano “Smalto e tinta”.

Artista anticonformista e controcorrente, in questo brano dal sapore pop punk, oli? racconta con ironia e sarcasmo il divario generazionale dei giorni nostri. In un mondo in cui le tradizioni si scontrano sempre di più con le rivoluzioni sociali e il progresso culturale, e in un momento storico segnato da paure e incertezze come quello odierno, oli? in “doremifa”, attraverso la metafora di una storia d’amore, disegna con sagacia uno spaccato della società attuale. Il brano è stato scritto e composto dallo stesso oli? e prodotto da Riccardo Scirè.

«“doremifa” è la canzone manifesto del disagio generazionale attuale. Nasce in risposta al periodo di sconforto odierno, che dopo anni di reclusione e limitazioni, vede ancora una volta protagonisti guerre e cronaca nera – racconta oli? – In mezzo a questo scenario apocalittico il protagonista non dorme la notte, sente il peso del mondo e si sente causa di qualsiasi vada storta; mentre lei è la classica ragazza che ci beve su, fa finta di niente, si scatta foto e le posta su Instagram. Una relazione destinata a distruggersi, raccontata con ironia e chitarre distorte. “Resteremo per sempre un bellissimo niente, vabbè”».

oli? è la rivoluzione del pop degli anni Venti. Il giovane talento bellunese, classe ’96, è ben determinato a creare un’ammaccatura nella cultura musicale moderna, con un sound che fonde melodie catchy a testi intimisti e generazionali, chitarre e 808 distorte.

La nuova era del pop parte da qui: un mix di atmosfere che vanno da and storiche dell’emo e del pop-punk come Panic! At the disco, My Chemical Romance e Blink- 182, passando per reference moderne come Machine Gun Kelly e Yungblud.

www.instagram.com/isthatoli – https://spoti.fi/3F0D0dm

