Anticipato dai singoli “Anno Zero”, “Luna Nera”, “Facce Vere” con Nayt e “Foto Di Noi” feat. Drast (Psicologi), il 3 giugno esce “FAIV” (Columbia/Sony Music), il nuovo album di DANI FAIV, già disponibile in pre-order e pre-save al seguente link: https://shor.by/DaniFaiv_Faiv.

«“Faiv” è l’album in cui ho sperimentato di più, sotto tutti i punti di vista – dichiara Dani Faiv – Se in “Facce Vere” con Nayt ho creato un filo conduttore con il passato, con “Foto di noi” sono uscito fuori dai miei soliti canoni per avvicinarmi più alle sonorità di Drast. Tuttavia non mi sono allontanato dal rap, soprattutto in “Icona Hip Hop” a cui ho lavorato con Emis Killa. In “Faiv” non ho rinunciato a dire la mia in merito a diverse tematiche e al mondo che ci circonda, ma ho comunque voluto lasciare spazio agli amici come Kkrisna con cui ho collaborato per “Shaq E Kobe” e a una dedica, in “Full speed”, alla mia famiglia e alla musica che mi ha salvato da tutto».

“Faiv”, il quinto album in studio di Dani Faiv, sarà disponibile in formato CD + POSTER, LP COLORATO (azzurro) e in DIGITALE. In esclusiva per Amazon è possibile acquistare anche una versione autografata del CD + POSTER e una versione autografata dell’LP COLORATO (azzurro).

Nei giorni scorsi Dani Faiv ha postato sui social un cruciverba e ha invitato i suoi fan a indovinare i titoli delle canzoni contenute nel nuovo album.

Questa la tracklist di “FAIV”:

“Faiv Punto”

“Mayday”

“Facce Vere” feat. NAYT

“Foto Di Noi” feat. DRAST

“Venezia”

“How To” con la partecipazione straordinaria di M¥SS KETA

“Weed Soldi Sesso” feat. GEMITAIZ

“Luna Nera”

“Olio E Acqua”

“Shaq E Kobe” feat. KKRISNA

“Finto Giovane”

“Icona Hip Hop” feat. EMIS KILLA

“Amelie” feat. LEON FAUN

“Clochard”

“Full Speed”

“Anno Zero” (bonus track)

