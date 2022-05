Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo, con la seconda fase, quella dei Playoff.

Tra domani, martedì 3, e mercoledì 4 maggio, si giocano le ultime due partite dei quarti di finale, in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Si tratta degli incontri validi per Gara5, decisivi ai fini della composizione della Final Four in programma dal 19 al 21 maggio a Belgrado, in Serbia.

Fase finale alla quale si sono già qualificati gli spagnoli del Real Madrid e i turchi campioni in carica dell’Efes Istanbul, che in questi quarti hanno avuto la meglio sull’Armani Milano.

Situazione sul 2-2 per entrambe le sfide e i primi a scendere in campo, domani alle ore 20, saranno gli spagnoli del Barcellona e i tedeschi del Bayern Monaco. Dal Palau Blaugrana, diretta su Sky Sport Action e in streaming su NOW.

Mercoledì, invece, sarà la volta dei greci dell’Olympiacos Pireo e dei monegaschi del Monaco, che si affronteranno sul parquet dello Stadio della Pace e dell’Amicizia di Atene. Match live su Sky Sport Arena e in streaming su NOW alle ore 20.30.

Di seguito la programmazione dei Playoff della Turkish Airlines Euroleague di basket maschile

Quarti di finale – Gara5

martedì 3 maggio

ore 20 Barcellona-Bayern Monaco Sky Sport Action e in streaming su NOW diretta

(telecronaca Geri De Rosa; commento Davide Pessina)

mercoledì 4 maggio

ore 20.30 Olympiacos Pireo-AS Monaco Sky Sport Arena e in streaming su NOW differita

(telecronaca Paolo Redi)

