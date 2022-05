Milano Serravalle informa che dal 18 maggio sono iniziati improrogabili interventi di manutenzione straordinaria del ponte sul Po lungo l’Autostrada A7 (dal km 39 al km 44) in direzione Nord.

I lavori riguarderanno, in particolare, il manufatto risalente alla fine degli anni ’50 e comporteranno lo spostamento dell’attuale traffico veicolare, già limitato su due corsie a calibro ridotto per senso di marcia, utilizzando il ponte, in direzione Sud, realizzato negli anni ’90, parallelo alla struttura sottoposta a manutenzione.

La maggior parte delle attività connesse alla cantierizzazione ed allo spostamento del traffico si concluderanno entro il prossimo 31 maggio, con una riapertura al traffico prevista entro il 15 di giugno.

Si prevede di mantenere tale configurazione di cantiere perlomeno fino alla fine di marzo 2023, data attualmente prevista come termine della maggior parte dei lavori in carreggiata, con una riapertura prevista entro fine maggio 2023.

Milano Serravalle predisporrà tutti gli interventi di mitigazione del disagio, prevedendo sia un eventuale supporto in strada, sia prevedendo eventuali percorsi alternativi in caso di particolari criticità di traffico.

Si raccomanda quindi particolare prudenza nei tratti in oggetto e si invita a visitare il sito (www.serravalle.it) per informazioni in tempo reale sul traffico.

Altri articoli di Trasporti su Dietro la Notizia