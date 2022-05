“AQ” , il primo album degli Ave Quasàr

E’ uscito per Ohimeme www.ohimeme.com (e in distribuzione Artist First), il primo album degli Ave Quasàr dal titolo “AQ”. Un disco che nasce in duo, da Luca Grossi e Fausto Franchini, abili miscelatori di generi e che in questo disco racchiudono influenze che vanno dall’elettronica all’alternative degli anni Novanta, un disco che il duo descrive come “la nostra libertà creativa dopo varie esperienze con formazioni problematiche. Abbiamo cercato di piegare l’elettronica al nostro mondo interiore senza sforzarci di appartenere a nessun genere preciso ma riferendoci ai grandi esempi artistici che portiamo nel cuore.“

Gli Ave Quasàr suonano dal vivo sia in duo, che in trio con l’aggiunta di Say Twine (Alessio Cavalazzi) al violino.

Con questo lavoro ci sentiamo anche vicini al mondo della colonna sonora soprattutto rispetto alla forma canzone pop che in alcuni brani è quasi inesistente. Per esempio “Anatomia di un breve scambio di battute”, “L’ennesima scala” o “Tu ti meravigli” hanno un rapporto di causa e conseguenza tra le parti che non si basa sulla ripetizione ma sulla semplice evoluzione di un tema musicale o di un ritmo. Poi ci sono anche brani che rispettano la forma strofa/ritornello come “Onore al dubbio” oppure “Miserabile il male”. Il disco ha queste due dimensioni che si parlano e convivono. Questo disco esce per Ohimeme, la nostra etichetta. Siamo in compagnia di altri artisti con cui sentiamo di condividere un’energia e una voglia di fare che sono la linfa vitale

Gli Ave Quasàr hanno pubblicato “I movimenti del cuore” , un brano feat. Walter Somà, storico co-autore di Edda, mentre la loro “Artista di Nicchia Remake” è una reinterpretazione techno-dance del brano di Giovanni Succi (Bachi Da Pietra).

AQ è prodotto e mixato da Luca Grossi e Fausto Franchini (www.flatscenario.com) tranne ”Folla Foglia” e “La Provincia” mixate da Raffaele Stefani, “Bene e pace” mixata da Ivan Antonio Rossi, “Acqua” e “Onore al dubbio” mixate da Lorenzo Cazzaniga e masterizzato da Andrea “Berni” De Bernardi.

www.avequasar.com

https://www.facebook.com/AveQuasar/

https://www.instagram.com/ave_quasar/

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia