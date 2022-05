Scritto dalla stessa Simona e composto insieme al produttore Luca Mattioni, “NON FACCIO NIENTE” è un brano che parla del fascino dei sogni, del valore del tempo passato nei propri pensieri.

Un elegante viaggio introspettivo fatto di vocalità soul e in equilibrio tra cantautorato pop e le sonorità della nuova scena urban e R’n’b internazionale.

Scrivi, crei, prendendo spunto dai tuoi sogni. In realtà si dice che i sogni siano rappresentazioni della nostra vita reale, no?

“Sì, in qualche modo i sogni rielaborano temi della vita reale, emozioni ed esigenze inconsce. Provo a prendere spunto dai miei sogni per parlare di quello che sento”

“Non faccio niente” sa un po’ di “ozio creativo”, sbaglio?

“In parte sì, in parte è un “sto per conto mio”. Parla dell’esigenza di stare da sola e di coltivare una dimensione più intima ed interiore”

Hai sperimentato nuove collaborazioni sonore, come ti sei trovata?

“È stata un’esperienza di lavoro diversa, non avevo mai passato così tanto tempo in studio e questo mi ha molto arricchita, così come poter lavorare con i bravissimi musicisti che hanno registrato per me”

Simona Severini

