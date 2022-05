Alessandra Bianchi presenta il suo romanzo: Ettore

Martedì 10 maggio alle ore 18.00 da Ariosto Anteo spazioCinema Alessandra Bianchi presenta: Ettore, il suo secondo romanzo edito da Bookabook. Introduce Tomaso Greco, editore.

Il volume racconta la storia di Ettore di ritorno dalla seconda guerra mondiale. Il personaggio fatica a ritrovare la propria identità in una Milano semidistrutta. Una sera, però, incontra Chiara: vent’anni, bellissima, solare, il suo opposto in quel momento. Qualcosa si risveglia in lui e, dopo una corte breve ma serrata, il matrimonio sancisce l’inizio di anni di assoluta felicità e passione.

La nascita di due gemelli, prematuri e fragili, interrompe però l’idillio. Ettore infatti fatica a provare un sentimento gioioso di paternità e, sentendosi trascurato dalla moglie, si isola in un mondo esterno. Anche Chiara si allontana dal marito, non trovando più in lui un appoggio sicuro e forte.

Ma quando Chiara dà alla luce una bambina, Ettore scopre finalmente cosa significhi provare una felicità travolgente, in grado di cambiare la cupa piega che aveva preso la sua vita. L’armonia familiare è però appesa a un filo, un filo non abbastanza spesso per poter sopportare gli scossoni che la vita riserva.

Così, quando il destino scombina le carte in modo tragico, Ettore dovrà compiere un vero miracolo per ricostruire la pace e trovare perdono.

Alessandra Bianchi è nata nel 1955 a Milano, città dove vive e che ama. Da anni insegna nella scuola primaria e considera questo lavoro una stupenda professione. Inventa fiabe per i suoi alunni e vive la scrittura come un bisogno primario. “Ettore” è il suo secondo romanzo, dopo “Mai più così lontano” (2007).

