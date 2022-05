A Milano nasce Casa su Misura, gratuito per tutto il 2022

Consulenze personalizzate per adattare gli spazi della casa alle necessità di una persona anziana

Una consulenza personalizzata per l’adattamento degli spazi di casa e l’abbattimento delle barriere architettoniche per promuovere la vita indipendente della persona anziana e favorire la permanenza nel proprio domicilio.

È il nuovo servizio Casa su Misura disponibile gratuitamente per tutto il 2022 grazie alla collaborazione tra Fondazione Ravasi Garzanti, Fondazione Housing Sociale e grazie al contributo di Fondazione di Comunità di Milano.

Il servizio rientra tra i servizi offerti dagli sportelli di prossimità CuraMI&ProteggiMI, nati a Milano per offrire una risposta completa e corretta alle famiglie che sono alla ricerca di informazioni, assistenza e supporto per affrontare le diverse necessità derivanti dall’invecchiamento di un loro parente e dalla scelta di gestirlo in maniera sicura e protetta, così da migliorare la qualità di vita dell’anziano e dell’intero nucleo familiare.

Il servizio Casa su Misura prevede un sopralluogo in casa da parte di una équipe professionale, composta da un architetto e un operatore sociale, che incontra la persona anziana e la sua famiglia per identificare i bisogni; segue la vera e propria analisi della specifica situazione abitativa; infine, l’équipe realizza un documento con le indicazioni su come adattare l’abitazione e rendere più funzionali gli spazi, anche attraverso ausili specifici, soluzioni automatizzate o eventuali dispositivi domotici personalizzati per il controllo ambientale.

Le indicazioni variano dai più semplici suggerimenti di apporre un maniglione nel bagno per rendere più stabili i movimenti, riorganizzare i pensili per una maggiore accessibilità a utensili, rivedere gli spazi per rendere più semplice il passaggio da una stanza all’altra, fino a interventi più strutturati come montare una rampa o montascale o utilizzare di elettrodomestici di nuova generazione.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra: Fondazione Ravasi Garzanti, già promotrice degli sportelli CuraMI&ProteggiMI, che a Milano supporta iniziative innovative per contribuire a ridisegnare la città dando rilievo tanto ai bisogni quanto alle potenzialità di un universo di anziani in costante crescita e dinamica trasformazione; Fondazione Housing Sociale che realizza azioni e iniziative per facilitare l’accesso delle persone svantaggiate a un contesto abitativo e sociale dignitoso.

Il progetto è reso possibile dal sostegno della Fondazione di Comunità Milano, che sostiene interventi di utilità sociale per rispondere ai bisogni di oltre 2 milioni di cittadine e cittadini di Milano e di 56 Comuni delle aree Sud Ovest, Sud Est, Adda Martesana della città metropolitana.

A questo link è possibile vedere un video che racconta uno degli interventi realizzati grazie al servizio Casa su Misura: https://urly.it/3nm_4

Per info e contatti:

info@curamieproteggimi.it e numero verde: 800 681 614 (da lunedì a venerdì h.9-18)

https://www.curamieproteggimi.it

facebook.com/curamieproteggimi

Per altre notizie relative al tema Attualità Dietro la Notizia