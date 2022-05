3 alberi di 20 mt salvati ogni tonnellata di carta riciclata

Al Forum di Road to green 2020, idee e buone prassi per costruire un futuro migliore

Messa a dimora di alberi, miglior conoscenza dei rifiuti e maggior recupero delle materie. Aziende e istituzioni a confronto sul tema della sostenibilità. Premiati anche i migliori lavori del contest #roadtogreen

Possiamo rinunciare a molte cose, ma non agli alberi, che sono fonte di ossigeno per ogni forma di vita. Così Barbara Molinario, Presidente Road to green 2020, ha aperto i lavori dell’edizione 2022 del Forum La città del futuro, organizzato ogni anno dall’associazione per parlare di sostenibilità portando esempi ed idee concrete.

Quest’anno l’evento è stato ospitato nell’ambito della manifestazione culturale “Racconto di una vita da Corsaro. Pier Paolo Pasolini”, organizzata da DBG Management & Consulting e finanziata dal Municipio IV – Direzione Socio-Educativa.

A portare i saluti del Municipio e del suo presidente Massimiliano Umberti, sono stati Maurizio Rossi, Assessore alla cultura, e Federica Desideri, Assessora alle politiche ambientali.

Tutelare gli alberi riducendo il loro abbattimento, in quanto sono fonte di vita grazie alla produzione di ossigeno, casa per molti animali, ma anche elemento indispensabile per la tenuta del terreno, evitando frane ed alterazione dell’ecosistema.

Per farlo senza rinunciare all’utilizzo di carta, così importante nella nostra società, l’unica via è quello di privilegiare carta ottenuta dal recupero di fibre che vengono riciclate.

Cercare di produrre meno rifiuti possibile e recuperare le materie prime sono le cose da fare per allontanare il cosiddetto punto di non ritorno.

