Sky Sport – rugby: “Tik Tok Women’s Six Nations”

Terza giornata del Sei Nazioni femminile

3 match in onda domenica 10 aprile su Sky Sport Arena e in streaming su NOW

ITALIA in diretta alle ore 18 a Cork contro l’IRLANDA

Domenica 10 aprile, appuntamento su Sky con l’edizione 2022 del Tik Tok Women’s Six Nations di rugby, il più importante torneo europeo femminile della palla ovale per Nazioni, con protagoniste le nazionali di Inghilterra, Francia, Italia, Galles, Irlanda e Scozia.

Tre le partite in onda, valide per la terza giornata, da seguire su Sky Sport Arena e in streaming su NOW.

Nuovamente in campo anche l’Italia, reduce dalle sconfitte con Francia e Inghilterra, pronta per la sua terza partita, stavolta in trasferta in Irlanda.

Le ragazze del CT Andrea di Giandomenico proveranno domenica a centrare la loro prima vittoria in questo torneo in casa delle irlandesi, come le Azzurre ferme in classifica a quota zero. Match in diretta da Cork, con inizio alle ore 18.

Sempre domenica, ma in leggera differita, appuntamento alle ore 16 con la sfida tra la Scozia, terza in classifica con un punto, e la Francia, che guida la graduatoria a quota 10, insieme a Inghilterra e Galles.

Inghilterra e Galles che saranno di fonte nello scontro diretto in programma domani, sabato 9 aprile, e che verrà proposto in differita domenica alle ore 12.

