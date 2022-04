Sky – calcio: Uefa Champions League 2021/2022

Le Coppe Europee entrano nel vivo

In campo per le gare di andata dei quarti di finale della

UEFA Champions League:

tra martedì 5 e mercoledì 6 aprile

3 PARTITE LIVE SU SKY E IN STREAMING SU NOW,

DA SEGUIRE ANCHE IN CONTEMPORANEA CON DIRETTA GOL

Martedì alle 21 MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID e BENFICA-LIVERPOOL. Mercoledì alle 21 VILLARREAL-BAYERN MONACO

ANCHE SU SKY SPORT 4K, MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID E VILLARREAL-BAYERN MONACO

MARTEDÌ E MERCOLEDÌ “CHAMPIONS LEAGUE SHOW”

CON ANNA BILLÒ E I SUOI OSPITI

Le Coppe Europee entrano nel vivo. Domani, martedì 5 aprile, e mercoledì 6 aprile, torna la UEFA Champions League con le gare di andata dei quarti di finale live su Sky e in streaming su NOW. Martedì alle 21 in campo il Manchester City contro l’Atletico Madrid (Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K, in streaming su NOW) e il Benfica contro il Liverpool (Sky Sport Football, Sky Sport 253, in streaming su NOW).

Mercoledì, alle 21, sarà la volta di Villarreal-Bayern Monaco (Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251, Sky Sport 4K, in streaming su NOW).

E su Sky Q, chi è abbonato ad Amazon Prime, mercoledì alle 21 potrà seguire il match tra

Chelsea e Real Madrid in esclusiva su Prime Video: la partita sarà visibile senza uscire da Sky Q, in modo semplice e diretto, attraverso l’App Prime Video di Amazon, per i clienti Sky con decoder Sky Q e abbonati al servizio Amazon Prime.

Appuntamento con Champions League Show, per introdurre e commentare le partite.

In studio Anna Billò, insieme alla grande squadra di allenatori e calciatori che hanno scritto la storia del calcio: Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso.

Spazio news curato da Mario Giunta.

Questa la programmazione in diretta sui canali Sky e in streaming su NOW:

MARTEDÌ 5 APRILE

ore 21

Diretta Gol

Sky Sport 251, in streaming su NOW

Manchester City-Atletico Madrid

Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW

Telecronaca Massimo Marianella, commento Luca Marchegiani; bordocampo Gianluca Di Marzio

Diretta Gol Federico Zancan

Benfica-Liverpool

Sky Sport Football e Sky Sport 253, in streaming su NOW

Telecronaca Nicola Roggero, commento Nando Orsi; bordocampo Paolo Aghemo

Diretta Gol Paolo Ciarravano

STUDI – Champions League Show: Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news

ore 20: “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

ore 23: “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

ore 24: “5X5 Champions League” Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

MERCOLEDÌ 6 APRILE

ore 21

Villarreal-Bayern Monaco

Sky Sport Uno, Sky Sport Football, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K, in streaming su NOW

Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Beppe Bergomi; bordocampo Giovanni Guardalà

STUDI – Champions League Show: Anna Billò, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Esteban Cambiasso. Mario Giunta per le news

ore 20: “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

ore 23: “Champions League Show” Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

ore 24: “5X5 Champions League” Sky Sport Uno e Sky Sport 24, in streaming su NOW

