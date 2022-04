Radio 24 ospite della fiera in diretta dagli studi e con i suoi inviati al padiglione 7-8 , stand k18

Pagina in Iniziative speciali sul sito della radio. Importante campagna di comunicazione a sostegno dell’iniziativa.

Radio24 è presente con i suoi studi a Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione, dal 3 al 6 maggio a Parma al padiglione 7-8 , stand k18.

Una vetrina importante per il “Made in Italy”, minacciato dalle conseguenze della guerra in Ucraina e dalla pandemia e Radio 24, sempre attenta alle dinamiche economiche di questo importante settore, con il suo studio e gli inviati, trasmetterà direttamente dalla fiera per fare il punto su temi di rilevante importanza: dal reperimento delle materie prime, all’andamento dei prezzi, ai cambiamenti nel carrello della spesa degli italiani, fino alla filiera.

On air dal Cibus i programmi di Radio 24 quali: Focus Economia, con Sebastiano Barisoni; Effetto giorno, condotto da Alessio Maurizi; La bufala in tavola, di Nicoletta Carbone; ed infine Due di denari, condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza.

Due gli inviati per raccogliere notizie, analisi, approfondimenti e curiosità in onda nei Gr e sul www.radio24.it direttamente dal Salone internazionale dell’alimentazione a Parma. Tutte le informazioni all’interno del sito di Radio 24 nella sezione Iniziative speciali.

Promozione: Comunicazione teaser on air nelle settimane antecedenti che avrà l’obiettivo di anticipare i contenuti della manifestazione, promuovere la partnership e informare il pubblico della presenza di Radio 24 in loco.

Attività social a ridosso delle date, per rilanciare la partnership utilizzando gli account della radio. Sul sito una pagina web dedicata interamente all’iniziativa che seguirà tutto il percorso e vivrà anche successivamente all’evento con i contributo audio realizzato ad hoc.

Programma Dirette:

MARTEDI’ 3

dalle 17:00 alle 18:30 – Focus economia – condotto da Sebastiano Barisoni

MERCOLEDI’ 4

dalle 13:00 alle 14:00 – Effetto giorno – condotto da Alessio Maurizi

GIOVEDI’ 5

La bufala in tavola – condotto da Nicoletta Carbone

VENERDI’ 6

dalle 11:00 alle 12:00 – Due di denari – condotto da Debora Rosciani e Mauro

