Il 25 e 26 giugno 2022 ritorna l’attesissima festa di Radio Deejay, quest’anno al Parco Sempione di Milano. Due giorni di musica, attività sportive e intrattenimento con tutti gli artisti di Deejay.

Da venerdì 8 aprile in prevendita i biglietti per il grande show del 25 giugno all’Arena Civica, per gli Speakers’ Corner con i dj della radio e per la Deejay After Run

Radio Deejay ritorna ad incontrare dal vivo i suoi ascoltatori, annunciando la festa della radio, PARTY LIKE A DEEJAY, che quest’anno si tiene il 25 e 26 giugno nell’area del Parco Sempione a Milano, a pochi passi dall’iconica sede di Via Massena, fra musica, intrattenimento, attività sportive e incontri con gli amatissimi personaggi che quotidianamente accompagnano con le loro voci e i loro volti la programmazione di Radio Deejay.

Al centro dei due giorni di festa, la sera di sabato 25, il concerto all’Arena Civica. In attesa di svelare la line-up, a partire da venerdì 8 aprile sul sito www.partylikeadeejay.it e su Ticketone.it sono in vendita i biglietti al costo di 25 euro più i diritti di prevendita.

Oltre all’accesso al concerto, sarà possibile aggiudicarsi al costo aggiuntivo di 5 euro l’up-grade per partecipare a uno degli speciali meet&greet Speakers’ Corner con alcuni dei conduttori della radio: Linus e Nicola, Alessandro Cattelan, il Trio Medusa con Giorgio, Gabriele e Furio, la squadra di Pinocchio con La Pina, La Vale e Diego Passoni e infine Fabio Volo.

A partire dallo stesso giorno aprono le iscrizioni alla Deejay After Run – La corsa del giorno dopo, l’evento di running che si correrà domenica 26 giugno alle 9.

Per iscriversi e conoscere i dettagli, il riferimento è nuovamente www.partylikeadeejay.it, il mini-sito dedicato a Party Like A Deejay che debutta online l’8 aprile stesso e fino al giorno dell’evento verrà costantemente aggiornato con tutte le notizie, le novità, i nomi degli artisti che festeggeranno con Deejay e i suoi conduttori e la descrizione delle molteplici attività che animeranno tutta l’area di Parco Sempione il 25 e il 26 giugno.

Dall’Arco della Pace fino al Castello Sforzesco, passando per La Triennale, il Teatro Burri, l’Arena Civica e le aree verdi che li congiungono, due giornate in pieno stile Deejay.

Party Like A Deejay – park edition 2022 sarà anche un modo per festeggiare – questa volta con gli ascoltatori in presenza – i primi 40 anni della radio, già celebrati con una maratona radiofonica di 40 ore con oltre 70 ospiti l’1 e il 2 febbraio scorso.

Radio DEEJAY trasmette in FM, DAB, TV e in digitale, tramite il sito deejay.it, l’App ufficiale e i canali social. www.deejay.it

