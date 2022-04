L’impegno green di Clear Channel Italia

In occasione dell’Earth Day on air la campagna dedicata al progetto di economia circolare Re-bikeMi di cui la media company è partner

Mai come oggi l’impegno a fare ricorso a fonti rinnovabili e a salvaguardare il pianeta ha assunto un’importanza vitale.

Clear Channel crede fermamente nella sostenibilità e fonda la sua purpose proprio nell’essere una “Platform for Brands e una Platform for Good”, offrendo ai clienti le migliori soluzioni di comunicazione e generando al contempo un impatto positivo sulle comunità in cui opera.

La salvaguardia ambientale è un tema molto sentito tanto che l’azienda, a livello globale, è impegnata in azioni mirate a raggiungere l’obiettivo Carbon Net Zero entro il 2030.

Clear Channel Italia si fa portavoce di questa sensibilità sul territorio nazionale sia incentivando un comportamento virtuoso all’interno degli spazi aziendali, sia collaborando a progetti e iniziative che contribuiscono positivamente al futuro del pianeta.

Oggi, in occasione dell’Earth Day, sugli impianti Clear Channel del network digitale di Milano, è on-air la campagna dedicata a Re-bikeMi: concorso di idee per progetti di up-cycling design organizzato da “Giacimenti Urbani” di cui Clear Channel Italia è partner in qualità di gestore di bikeMi, il servizio di bike sharing del Comune di Milano.

Obiettivo dell’iniziativa, lanciata a settembre 2021 in occasione della Design Week, è quello di trasformare in oggetti di design i componenti dismessi delle biciclette bikeMi.

Al contest hanno partecipato studenti provenienti dalle più importanti scuole di design e lo scorso 31 marzo sono stati annunciati i cinque progetti finalisti.

La campagna out-of-home ha come protagonisti proprio gli studenti selezionati e gli oggetti che presto troveranno una nuova funzione.

Tutto il piano di comunicazione, dall’idea creativa alla realizzazione dei visual fino alla messa on air, è stato curato internamente in Clear Channel.

I prototipi verranno esposti all’interno dello spazio WWF Giardini Pippa Bacca per tutta la durata della Design Week 2022 ed il progetto giudicato più meritevole sarà premiato il 9 giugno proprio nel contesto del Fuorisalone.

