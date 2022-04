Dopo il successo di “EXTENDO RMX” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), LELE BLADE ha deciso che è arrivato il momento di lanciare un nuovo singolo esplosivo e, per farlo, ha voluto al suo fianco MADMAN.

“NO JOKE” di Lele Blade feat MadMan e prodotto da Poison Beatz, in uscita il 22 aprile e da oggi disponibile in pre-save al link https://forms.sonymusicfans.com/campaign/lele-blade-no-joke/, si aggiungerà alla tracklist di “AMBIZIONE” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), album acclamato da pubblico e critica, uscito a settembre 2021 e con cui il rapper ha deciso di far entrare l’ascoltatore a fondo nel suo immaginario e nella propria vita, con tutte le sfaccettature e le insidie che la caratterizzano.

“Definisco ‘No Joke’ un esercizio di stile, un po’ nel mood di ‘Just for fun’ per il modo in cui è stato concepito. – racconta Lele Blade – Con Poison Beatz abbiamo fatto tutto in poco più di un’ora, freestyle.. ho voluto usarlo come singolo per ricominciare a scaldare i fan. Ho fatto saltare MadMan sul beat perché lo trovavo perfetto.”

