Dopo l’incredibile successo di “Enemy”, certificato ORO in Italia, gli IMAGINE DRAGONS pubblicano l’iconico videoclip del loro nuovo singolo, “Bones”, già uno dei pezzi più trasmessi dalle radio in Italia.

Nella clip, diretta dal regista visionario e innovatore Jason Koenig, un’apocalisse zombie si abbatte su Wall Street, trasformando l’ufficio del protagonista in un macabro nightclub, pieno di lembi sparsi di cadaveri e morti viventi che ballano, il tutto con un’estetica prettamente anni ’80.

Il frontman Dan Reynolds è quasi irriconoscibile nel video nei panni di un broker. Gli avvenimenti prendono una brutta piega quando iniziano ad apparire nel suo ufficio zombie mangia-cervello che iniziano a muoversi a passi di danza. Si tratta di una vera e propria ‘lettera d’amore’ all’iconico video del 1983 di Michael Jackson, “Thriller”, uno dei preferiti dei figli di Reynolds.

“Il video di Thriller è stata una ispirazione per la clip di Bones” – racconta Reynolds. “Ho sempre amato quel video perché era al contempo pauroso e divertente. Da bambino non sapevo se avevo voglia di rivederlo per la paura di fare gli incubi e alla fine schiacciavo sempre replay con gli occhi mezzi chiusi”.

Per quest’interpretazione, l’hitmaker ha avuto quest’idea sarcastica e ironica ovvero

“il fatto di punire Wall Street con un’epidemia zombie, che si è rivelata un’esperienza divertentissima”.

Prodotto dal duo svedese Mattman & Robin, “Bones” è il primo assaggio del nuovo doppio album degli Imagine Dragons, Mercury — ACTS 1 & 2, in uscita il prossimo 1 luglio. Il disco è già disponibile per il pre-order.

La band multiplatino è impegnata con il Mercury World Tour che farà tappa nel nostro Paese il prossimo 11 giugno 2022 al festival I-DAYS presso l’Ippodromo Milano Trenno. I biglietti sono disponibili per l’acquisto su www.livenation.it

