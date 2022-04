Basket: “Turkish Airlines Euroleague” ultima giornata

Su Sky la Turkish Airlines Euroleague maschile, la massima competizione di basket per club a livello europeo.

Tra giovedì 7, e venerdì 8 aprile, si giocano le partite valide per la 34ma e ultima giornata della Regular Season, con tre incontri in onda su Sky e in streaming su NOW.

Attualmente al quarto posto, qualificata ai Playoff e con qualche speranza di agguantare la terza posizione, sul parquet ci sarà anche l’A|X Armani Exchange Milano, impegnata domani a Villeurbanne contro i francesi dell’ASVEL, per altro mai battuti a domicilio dall’Olimpia. Inizio match alle ore 21. live su Sky Sport Action e in streaming su NOW.

Oltre a quella dell’Armani, appuntamento su Sky Sport Action e in streaming su NOW con altre due partite: sempre domani, alle 23, differita della sfida tra gli spagnoli del Barcellona e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv; venerdì, alle 21, diretta dell’incontro tra i serbi della Stella Rossa Belgrado e i turchi dell’Efes Istanbul, campioni in carica.

Basket: TURKISH AIRLINES EUROLEAGUE 2021/2022

Regular Season

34ma e ultima giornata

giovedì 7 aprile

ore 21 ASVEL Villeurbanne-A|X Armani Exchange Milano Sky Sport Action, in streaming su NOW diretta

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

ore 23 Barcellona-Maccabi Tel Aviv Sky Sport Action, in streaming sui NOW differita

(telecronaca Andrea Solaini)

venerdì 8 aprile

ore 21 Stella Rossa Belgrado-Efes Istanbul Sky Sport Action, in streaming su NOW diretta

(telecronaca Geri De Rosa; commento Andrea Meneghin)

