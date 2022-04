Verde. Gli alberi monumentali di Milano un patrimonio della città

All’Acquario Civico un’occasione per far conoscere e valorizzare questi preziosi monumenti verdi e per parlare della cura e della manutenzione degli alberi della città

Dalla storica quercia rossa di piazza XXIV Maggio al platano centenario di Villa Litta, passando per il Noce del Caucaso del Giardino Montanelli e molti altri: un patrimonio di alberi monumentali e centenari da scoprire, valorizzare e preservare.

Sono i protagonisti del convegno “Gli alberi di Milano. Il ciclo della vita degli alberi di città”.

A confrontarsi sul tema, nel corso del convegno ospitato dall’Acquario Civico esperti e tecnici del verde pubblico.

Il patrimonio arboreo in carico al Comune di Milano è costituito da oltre 254mila alberi singoli cui si aggiungono quelli in aree boscate e quelli gestiti da altri enti per un totale di oltre 520mila alberi presenti in città.

Le tipologie arboree più diffuse sono Aceri, Platani, Tigli e Bagolari oltre agli storici 17 alberi monumentali.

La superficie a verde pubblico è di oltre 25milioni di mq di cui 19milioni gestiti dal service del Comune.

Nello specifico più di 17milioni di mq sono a prato, 724mila mq volti alla forestazione urbana, 671mila mq destinati alla fruizione cani, mentre 76mila mq sono occupati da orti urbani e 5.500 mq da orti didattici.

