Si terranno al Centro Saini e vedranno la partecipazione di oltre 400 giovani di 55 nazionalità da tutto il mondo. Focus su sostenibilità con Food Wave. L’assessora Riva: “Occasione di incontro e scambio unica per ragazzi e ragazze e per una città universitaria e internazionale come la nostra”

Da venerdì 22 a domenica 24 aprile il Centro Saini di Milano ospiterà i National Erasmus Games (NEG), l’evento sportivo collettivo promosso da Erasmus Student Network Italia (ESN Italia), nato per valorizzare lo sport come linguaggio universale e strumento per migliorare gli stili di vita.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina a Palazzo Marino dall’assessora allo Sport, Turismo e Politiche giovanili Martina Riva, con Alessio Burlon, rappresentante nazionale ESN Italia, Massimiliano Marziali, capo del Comitato Organizzativo NEG ed Event Manager ESN Italia e Virginia Pignata, attivista di Food Wave, progetto del Comune di Milano.

Durante i tre giorni dell’evento, studenti in mobilità studio con il programma Erasmus, provenienti dal Nord al Sud Italia e accompagnati da studenti locali, si incontreranno per partecipare a delle vere e proprie Olimpiadi Nazionali.

Più di 400 studenti – oltre 50 nazionalità – avranno la possibilità di gareggiare in differenti discipline sportive rappresentando la Sezione ESN d’appartenenza durante il loro periodo di scambio in Italia. Gli sport in gara sono: basket misto (5×5), calcio misto (5×5), pallavolo mista (5×5), 100 metri uomini e donne e 1500 metri uomini e donne.

Gli atleti selezionati a livello italiano potranno poi partecipare agli International Erasmus Games (IEG), iniziativa paneuropea per la salute e il benessere promossa dalla rete di studenti, che sarà ospitata quest’anno dal 12 al 15 maggio in Portogallo, a Coimbra.

La prima fase di qualificazioni avrà inizio venerdì 22 aprile, alle ore 14, al Centro Saini (via Arcangelo Corelli, 136) e proseguirà per tutta la giornata. La seconda fase di qualificazioni e le finali saranno giocate sabato 23 aprile, dalle ore 9:30; le premiazioni si terranno alle ore 19:30.

L’appuntamento si chiuderà nella mattinata di domenica 24 aprile. Nella tre giorni sono previsti momenti di interazione e scambio, con il Social Programme dedicato alla sostenibilità.

