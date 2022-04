Baseball: “MLB” – al via la stagione 2022

Con la sfida tra Kansas City e Cleveland di domani, scatta su Sky l’edizione 2022 del campionato americano professionistico di baseball MLB, uno degli sport più amati, seguiti e praticati negli Stati Uniti

Lo spettacolo della Major League Baseball sarà su Sky fino al 2026, cinque edizioni consecutive nelle quali sarà possibile assistere a un’ampia selezione di partite della Regular Season e della Post Season e all’intera serie, al meglio dei sette incontri, delle World Series che assegnano il titolo, vinto nella passata stagione dagli Atlanta Braves.

Tra il 7 e l’11 aprile saranno quattro le partite in onda, la prima domani, con l’Opening Day che prevede anche Royals-Guardians, che verrà proposta in diretta a partire dalle ore 22 su Sky Sport 258 e in streaming su NOW, con il commento di Danilo Freri e Michele Gallerani.

A questo incontro ne farà seguito un secondo, che andrà in onda sabato 9 aprile e sul diamante ci saranno Tampa Bay Rays e Baltimora Orioles. Match live su Sky Sport 252 dalle ore 19, con il commento di Danilo Freri e Pietro Nicolodi.

Poi, due sfide con il commento originale, entrambe live su Sky Sport Action e in streaming su NOW; alle 2 della notte tra sabato 9 e domenica 10 aprile Colorado Rockies-Los Angeles Dodgers; alle 1 della notte tra domenica 10 e lunedì 11 aprile New York Yankees-Boston Red Sox.

BASEBALL MLB – Regular Season

in diretta su Sky

Kansas City Royals-Cleveland Guardians

ore 22, giovedì 7 aprile, Sky Sport 258 e in streaming su NOW

Tampa Bay Rays-Baltimora Orioles

ore 19, sabato 9 aprile, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Colorado Rockies-Los Angeles Dodgers

ore 2, notte sabato 9-domenica 10 aprile, Sky Sport Action e in streaming su NOW

New York Yankees-Boston Red Sox

ore 1, notte domenica 10-lunedì 11 aprile, Sky Sport Action e in streaming su NOW

Altri articoli di Sport su Dietro la Notizia