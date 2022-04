Forse è la sua anima spagnola profonda ed emozionante, forse è per via del suo costante sentimento di melanconia per il fatto di essere sempre in viaggio, ma una cose è certa: ALVARO SOLER scrive delle canzoni d’amore dallo stile unico e dai sentimenti profondi, in grado spesso di illuminare e dare speranza anche al più triste degli addii.

Ora il cantautore esplora un nuovo genere musicale pubblicando il suo nuovo singolo “SOLO PARA TI”, una perfetta sintesi del pop romantico che da sempre lo contraddistingue e di un suono più EDM e danzereccio, nuova direzione per l’artista.

“La canzone parla della fine di una relazione, quando si sta male ma allo stesso tempo si è consapevoli che è stato meglio così. Non c’è altra soluzione al dilemma tra mente e cuore se non quella di lottare per seguire la propria strada. È un tema che unisce tutti noi, in quanto tutti abbiamo provato la medesima cosa sulla nostra pelle” – racconta Alvaro Soler

Il nuovo brano, in tutti gli store digitali, segna anche la prima collaborazione con TOPIC, uno dei più grandi DJ e produttori a livello mondiale e fondatore della “Melancholic Dance Music”.

Nominato ai BRIT e Billboard Awards, premiato ai LOS40 Award, il producer tedesco è abituato a suonare sui più grandi palchi a livello mondiale. La sua hit “Breaking Me” del 2019 ha ottenuto oltre 1.9 miliardi di stream a livello globale ed ha raggiunto la #1 nella classifica americana dance, venendo certificata 3 Volte Platino in Italia. Anche il singolo “Your Love (9 PM)” è stata una hit mondiale, certificata Doppio Platino nel nostro Paese.

ALVARO SOLER ha totalizzato oltre 5.3 miliardi di stream ed è andato in testa alle classifiche mondiali anche con il suo ultimo album MAGIA. È giudice nel talent show in Germania, “The Voice Kids” e ha doppiato sia in tedesco che in italiano il film d’animazione Disney campione d’incassi, “Encanto”.

