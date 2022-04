Dopo il grande successo del singolo “When I’m Gone” con Katy Perry, tra i brani più trasmessi dalle radio italiane, torna il re-Mida della musica dance ALESSO in collaborazione con la popstar Zara Larsson con il singolo “Words”.

Il brano è un vero e proprio trionfo pop che riunisce i due artisti entrambi di origine svedese. “Words” è stato scritto dai due artisti assieme a Karen Poole (Kylie Minogue) e Becky Hill, celebre cantautrice inglese fresca del Brit-award. Nel brano lo stile e il suono dinamico di Alesso si fondono con la vocalità magnetica di Zara.

Il brano potente e ballabile racconta della paura di essere vulnerabili in amore: “I got the words ‘I love you’ sitting on the tip of my tongue”, canta Zara. Con hook potenti e un ritornello incisivo e accattivante, “Words” è un inno da stadio in grado di domare le nostre paure e farci seguire il nostro cuore.

Il videoclip ufficiale è diretto da Jason Lester, già dietro i progetti visivi e a lavori per Julia Michaels e Lauv. Zara è una dea vestita in oro e bianco, che si muove fra statue del passato, immersa in uno scenario mistico. Alesso emerge in uno spazio dominato da luci al neon e ombre. Futurismo, classicismo, cultura rave e mondo del fashion si fondono assieme a creare una clip evocativa e cinematografica. Alesso cerca Zara per lasciarsi l’oscurità alle spalle e raggiungere la luce.

Il brano segue il successo del precedente singolo “When I’m Gone” in collaborazione con una delle artiste più amate a livello mondiale Katy Kerry, che ha raggiunto la Top 20 in radio ed è tuttora tra i brani più suonati da dicembre.

Nella prima settimana di release, la canzone ha raggiunto il #1 della Classifica Dance su Shazam negli USA e la Top 3 della Billboard Hot Dance/Electronic Songs Chart.

Un mese dopo aveva già ottenuto oltre 100 milioni di stream. Il videoclip di “When I’m Gone” è stato presentato in anteprima mondiale su ESPN durante l’half-time del “College Football Playoff National Championship”.

Lo show, paragonabile al “Super Bowl” e alla UEFA Champions League, è il più grande evento televisivo in diretta e conta più spettatori persino degli Oscar e dei Grammy.

ALESSO

Website | Instagram | Twitter | Facebook | TikTok | YouTube

Zara Larsson

Website | Instagram | Twitter | Facebook | TikTok | YouTube

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia