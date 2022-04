“Accordi & Disaccordi” nuovo appuntamento domani sul Nove

Alessandro Orsini e Francesco Borgonovo ospiti di “Accordi & Disaccordi”

Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio

Venerdì 29 aprile alle 22:45 sul Nove, live streaming su Discovery+

Sul Nove torna l’appuntamento con l’attualità di “ACCORDI&DISACCORDI”, il talk settimanale condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Venerdì 29 aprile alle 22:45 gli ospiti sono il professore di Sociologia del Terrorismo internazionale Alessandro Orsini e il vicedirettore de La Verità Francesco Borgonovo.

In studio si parlerà della tensione che continua a crescere non più solo in Ucraina, ma anche in quei Paesi che, opponendosi alla Russia, sono entrati nel mirino di Putin. Inoltre si discuterà del nuovo decreto del governo Draghi sull’invio di altre armi a Kiev, misura che vede contrari i Cinque stelle.

Come sempre, interverrà il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio per il suo commento settimanale.

“ACCORDI & DISACCORDI” è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

