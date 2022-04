Qualcosa di marcio (Something Rotten), il musical si unisce al cartellone del Teatro di Ferrara. Sono aperte le vendite per il nuovo spettacolo della Bernstein School of Musical Theater (BSMT) in programma il 9 e 10 luglio al Teatro Comunale di Ferrara

È iniziata la vendita dei biglietti per Qualcosa di marcio (Something Rotten), musical che si aggiunge alla già ricca programmazione del Teatro Comunale di Ferrara, in cartellone il 9 e il 10 luglio 2022. Dopo il successo di Nine lo scorso anno, la Bernstein School of Musical Theater, prima scuola di Musical Theater fondata in Italia quasi trent’anni fa, torna con un nuovo, divertente e appassionante spettacolo, che vedrà in scena i suoi artisti più talentuosi e promettenti.

Qualcosa di marcio è un’idea di Karey Kirkpatrick e Wayne Kirkpatrick, su libretto di Karey Kirkpatrick e John O’Farrell e con musiche e liriche di Wayne Kirkpatrick e Karey Kirkpatrick e la traduzione a cura di Franco Travaglio. Lo spettacolo è in programma il 9 luglio alle ore 21, in replica il 10 luglio alle 16 e alle 21.

Per informazioni e vendite sul sito www.teatrocomunaleferrara.it, sul circuito VivaTicket.it e in biglietteria. Contatti: 0532.202675 e biglietteria@teatrocomunaleferrara.it.

Biglietti a partire da 15 euro (loggione), 18 euro per palco laterale e galleria, 20 euro per platea e palco centrale. Prezzo ridotto a 10 euro per ragazzi fino a 12 anni.

La biglietteria si è spostata in Corso Martiri della Libertà 21 (ex antiquario Zoboli) ed è aperta il martedì e mercoledì dalle 16 alle 19, giovedì, venerdì e sabato dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19. Lunedì, domenica e festivi chiuso.

