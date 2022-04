3 record mondiali per “In Sport Rane Rosse”

“Agonistica IN SPORT RANE ROSSE: 3 record mondiali, due titoli societari e 58 medaglie ai Campionati Italiani Lifesaving Categoria”

Strepitosa prova degli atleti In Sport Rane Rosse ai Campionati Italiani Lifesaving Categoria, disputati dal 20 al 25 aprile alla piscina “Mecenate” di Milano.

In Sport Rane Rosse ha conquistato il titolo societario nelle categorie Ragazzi e Junior e ben 58 podi ma le più grandi soddisfazioni sono arrivate dai 3 record del Mondo stampati in questa competizione: Lucrezia Fabretti diventa la più veloce di sempre nei 100 manichino con pinne con il tempo di 49″30, Simone Locchi griffa il record mondiale youth 50 trasporto manichino con 29″35 e la staffetta 4×50 (Locchi, Borona, Valtorta, Corazza) ostacoli la imita con il miglior tempo mondiale youth con 1’42″08.

Tantissime le medaglie messe al collo dagli atleti In Sport Rane Rosse: Simone Locchi ne ottiene 3, oltre alla già citata prova da record mondiale, oro negli ostacoli e nel misto e argento nel manichino con pinne; Martina Laurenti cala il tris con l’oro nel misto, l’argento negli ostacoli e il bronzo nel manichino con pinne.

Bene anche Mattia d’Ippolito con l’oro nel trasporto manichino e l’argento nel manichino con pinne. Ponziani fa doppietta di argento nel trasporto e nel misto, secondo posto anche per Pirovano negli ostacoli, Corazza negli ostacoli, per Piovani nel trasporto manichino e per Pojum nel torpedo.

Bronzo invece per Valtorta nel torpedo, per Pasquino negli ostacoli e Zampolini nel manichino con pinne.

Risultati incredibili anche dalle staffette: 10 medaglie d’oro, 2 argento e 2 bronzo il bottino a fine campionato, comprensivo del record italiano junior nella staffetta trasporto manichino.

Tante medaglie anche per gli Esordienti tra cui un oro per la classe 2008 per Bernardi e un oro per Petracca nel manichino con pinne.

Anche i più giovani festeggiano le tante medaglie conquistate

