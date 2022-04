MILES x 5019 produce un beat in esclusiva per Magic: The Gathering

Il talentuoso producer e beatmaker collabora con Wizards of the Coast per celebrare l’uscita della nuova espansione “Strade di Nuova Capenna”

Wizards of the Coast annuncia la collaborazione con MILES x 5019 per la realizzazione di un esclusivo beat celebrativo dell’imminente uscita della nuova espansione Strade di Nuova Capenna, ultimo set del gioco di carte collezionabili più famoso al mondo, Magic: The Gathering (MTG), disponibile su MTG Arena dal 28 aprile e in formato cartaceo dal 29 aprile.

MILES x 5019, pseudonimo di Niccolò Pucciarmati, è un giovane talento della nuova scena street italiana che collabora con Machete Gaming, community composta da artisti, streamer e player che condividono la passione per la musica e i videogiochi.

L’artista romano ha rilasciato recentemente il singolo FLASHBACK!, che segna l’inizio di un suo nuovo personale percorso artistico, dopo anni di fortunate collaborazioni con artisti del calibro di Tha Supreme, Slait, Low Kidd, Lazza, Fabri Fibra, Massimo Pericolo, Nitro, Sir Prodige e molti altri.

Magic: The Gathering, coi suoi avvincenti personaggi, i mondi fantastici e il gameplay strategico e profondo, diverte 40 milioni di fan da oltre 25 anni ed è un fenomeno mondiale pubblicato in 11 lingue, in oltre 70 paesi. In questa occasione, il gioco prende una nuova veste e si ispira ad un fantasy urbano mai visto prima: i giocatori si ritroveranno a Nuova Capenna, una metropoli noir, in stile Art Déco, governata da cinque famiglie criminali in lizza per il controllo della città.

La realizzazione di un beat esclusivo ha infine dato il là ad una vera e propria sfida. Creators e community possono infatti cimentarsi con il beat creato da MILES e mostrare direttamente il proprio talento: che si tratti di mettere insieme delle barre su Magic: The Gathering, i personaggi del set, o l’ambientazione in stile America anni ’20, questa è un’occasione per accendere i riflettori e rappare #MyMagicBeat su TikTok!

Per scaricare il beat di MILES X MAGIC: THE GATHERING: https://we.tl/t-DmFGu881jd

Per scaricare il video teaser ufficiale: https://we.tl/t-BqZd9h2hRD

Puoi trovare il video teaser anche sui canali Facebook e Twitter di Magic: The Gathering Italia.

MILES x 5019 sarà inoltre presente quale ospite speciale ad uno spettacolare evento a tema Strade di Nuova Capenna organizzato da GameStop Italia, insieme a Damianito, che si esibirà in un imperdibile DJ set. L’appuntamento è per venerdì 29 aprile a partire dalle ore 19.00 presso:

Spazio Filippetti

(Viale Angelo Filippetti, 41 – Milano) con entrata libera.

Per tutti gli appassionati di Magic, possibilità di partecipare a un torneo a numero chiuso.

Per ulteriori informazioni sull’evento di lancio: https://www.facebook.com/events/349461563910491

Per ulteriori informazioni relative a Strade di Nuova Capenna è possibile visitare: https://magic.wizards.com/it/products/streets-of-new-capenna

