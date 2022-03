Volley Serie A2 Road to A1: il primo atto va a Pinerolo

L’Eurospin Ford Sara Pinerolo parte bene nello spareggio Promozione di vivo Serie A2 e si porta in vantaggio di 1-0 nella serie contro la Banca Valsabbina Millenium Brescia. La squadra di coach Marchiaro mette in campo tutta l’esperienza delle sue atlete vincendo un primo set giocato a livelli altissimi da entrambe le squadre, rimontando da una situazione di svantaggio (14-19) prima di avere la meglio sul 28-26. Dopo le fatiche della prima frazione, le padrone di casa prendono coraggio e trascinate da un Palafenera pieno hanno la meglio anche nei successivi due set (25-22 e 25-16). Stellare la prova di Zago, MVP della partita, cercata dalle compagne nei momenti critici e autrice di 24 punti decisivi ai fini del risultato. Molto buono anche l’apporto delle centrali Akrari e Gray, 20 punti con 7 muri in coppia. Per le leonesse di mister Beltrami ottima prima frazione di Piva, che chiude con 11 punti, Cvetnic e Fondriest danno il loro contributo con 13 e 10 punti che però non bastano per tenere a galla la squadra nel secondo e terzo set. Domenica 20 marzo alle ore 17, a Montichiari, andrà in scena il secondo atto e servirà sicuramente una Brescia più cattiva e concreta per pareggiare i conti.

Chiaramente molto felice Valentina Zago protagonista del match: “Sono veramente contentissima per la mia prestazione e per la squadra. Siamo partite un filo rigide con qualche errore in battuta, ma poi abbiamo fatto del nostro meglio. Abbiamo preparato molto bene la partita, aiutandoci l’un l’altra nei momenti di difficoltà, il gruppo ha portato a questa vittoria. Sono stupita in un certo senso per il 3-0 perché uno spareggio Promozione è sempre difficile, ma siamo partite alla grande vincendo un difficile primo set e siamo venute fuori alla distanza. Un applauso anche al pubblico che è stato fantastico, dopo non averlo avuto l’anno scorso speriamo possa darci una marcia in più”.

Delusa Rebecca Piva, nonostante la buona prestazione personale: “Ci sarebbero da dire tante cose e così a caldo non è mai facile. C’era l’occasione di chiudere nel primo set e non l’abbiamo fatto, abbiamo subito molto il contraccolpo di quella prima frazione. Perso quello, abbiamo ceduto, mancando anche le basi, le giocate che ci vengono sempre. Queste gare si giocano con tanta adrenalina, la nostra a un certo punto si è trasformata in fretta, non siamo state ciniche. Ai vantaggi loro sono state più brave e l’hanno portata a casa. La strada è ancora lunga, per fortuna non finisce stasera. Chiaramente non sarà facile digerire questa sconfitta, ma ci servirà per crescere e per gestire meglio il proseguo dello spareggio”.

PROGRAMMA GARE

GARA1

Lunedì 14 Marzo 2022, ore 20:30 – DIRETTA YOUTUBE VW

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia 3-0 (28-26, 25-22, 25-16)

IL TABELLINO

EUROSPIN FORD SARA PINEROLO – BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA 3-0 (28-26 25-22 25-16) – EUROSPIN FORD SARA PINEROLO: Bussoli 3, Akrari 14, Prandi 1, Carletti 12, Gray 8, Zago 24, Pericati (L), Joly 2. Non entrate: Zamboni, Pecorari, Gueli (L), Tosini, Faure Rolland. All. Marchiaro. BANCA VALSABBINA MILLENIUM BRESCIA: Piva 11, Fondriest 10, Morello 1, Cvetnic 13, Ciarrocchi 5, Bianchini 7, Scognamillo (L), Sironi 1, Giroldi, Blasi. Non entrate: Bartesaghi, Tenca (L), Caneva. All. Beltrami. ARBITRI: Traversa, Sabia. NOTE – Durata set: 27′, 25′, 21′; Tot: 73′.

LA SERIE

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia 1-0

LE PROSSIME GARE

GARA 2

Domenica 20 Marzo 2022, ore 17:00 – DIRETTA YOUTUBE VW

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Eurospin Ford Sara Pinerolo

GARA 3

Domenica 27 Marzo 2022, ore 17:00 – DIRETTA YOUTUBE VW

3466 Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

EV. GARA 4

Lunedì 4 Aprile 2022, ore 20:30 – DIRETTA YOUTUBE VW

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Eurospin Ford Sara Pinerolo

EV. GARA 5

Sabato 9 Aprile 2022, ore 20.30 – DIRETTA YOUTUBE VW

Eurospin Ford Sara Pinerolo – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Altri articoli di Pallavolo su Dietro la Notizia