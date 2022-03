Da oggi è online il video di “Vita spericolata” il primo brano estratto dal nuovo album del duo jazz Marco Vezzoso e Alessandro Collina “Kind of Vasco”

Realizzato insieme al percussionista Andrea Marchesini contiene 15 cover dei brani più famosi di Vasco Rossi rivisitati in chiave jazz

Il video del brano, visibile al seguente link https://youtu.be/vSCTrwCKD8A, è stato girato presso la Tenuta Colombera di Alassio (SV) e vede la partecipazione dell’Orchestra Giovanile della Riviera dei Fiori “Note Libere”, diretta dal maestro Corrado Trabuio.

Già disponibile in formato fisico e digitale, “Kind Of Vasco” (Art in Live / Egea Music) si compone di 15 brani in cui la tromba prende il posto della voce per dare vita ad una metamorfosi che unisce il rock al jazz, passando per sonorità proprie della musica classica e della world music.

Il progetto è impreziosito dalla presenza di un’orchestra d’archi diretta dal maestro Corrado Trabuio e dall’intervento del violinista indiano Neyveli S. Radhakrishna.

L’idea del progetto nasce dopo il successo della versione strumentale di “Sally”, dall’album “Italian Spirit” (Egea Music/Art in Live, 2020), che ha ricevuto l’apprezzamento dello stesso Vasco, il quale nelle scorse settimane sul proprio canale Instagram ha condiviso un post dedicato a “Kind of Vasco” (www.instagram.com/p/CaZOmnjg2pD/?utm_medium=copy_link).

www.marcovezzoso.com – www.alessandrocollina.it – www.andreamarchesini.com

