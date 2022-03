Il mentalista Francesco Tesei a Saronno

Uno spettacolo programmato nel 2020 poi sospeso causa Covid e rimandato più volte. Ma chi la dura la vince e finalmente sabato 2 aprile 2022 alle ore 21.00 Francesco Tesei sarà sul palco del Teatro Giuditta Pasta con THE GAME: incantesimi della mente per controllare l’imponderabile.

Francesco Tesei, uno dei più grandi mentalisti del mondo, torna ad esibirsi a Saronno dopo il successo di Mind Juggler. In una puntata del suo programma televisivo (Il Mentalista, in onda su Sky), durante la sfida con un campione di scacchi, Francesco Tesei commenta: “Io sono un mentalista: non ragiono in termini di vittoria o di sconfitta. Quello che a me interessa è… il controllo”.

È proprio il controllo dei pensieri, delle scelte, e delle loro conseguenze sugli eventi, ad essere il focus di The Game, alla ricerca degli “incantesimi della mente” che permettono di fare accadere le cose.

Uno spettacolo di mentalismo è diverso da qualsiasi altro spettacolo di teatro: il mentalista, infatti, non si limita a recitare un testo, ma interagisce con il pubblico in una serie di “giochi”, o “esperimenti”, il cui esito è appeso a un filo molto sottile.

“Con The Game vorrei scoprire quale possa essere effettivamente il nostro margine di controllo sulla fortuna. L’obiettivo non è quello di capire come agisca ma come agiamo noi in quanto esseri umani. È questo il gioco che mi affascina davvero” (Francesco Tesei).

Spettacolo sold-out.

Teatro Giuditta Pasta (via I Maggio, Saronno – VA)

Sabato 2 aprile 2022 | ore 21.00

FRANCESCO TESEI in

THE GAME

Incantesimi della mente per controllare l’imponderabile

