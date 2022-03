“Un figlio”

Regia di Mehdi M. Barsaoui con Sami Bouajila e Najla ben Abdallah

(Tunisia, Francia, Libano, Qatar – 2019 – 96 min.)

NELLE SALE DAL 21 APRILE

Valmyn e I Wonder Pictures, in collaborazione con Fondazione Culturale Niels Stensen, portano nei cinema italiani dal 21 aprile UN FIGLIO, un potente dramma familiare tra Etica e Religione, all’alba della primavera araba, teso come un thriller e ispirato al cinema di Asghar Farhadi.

Fares (Sami Bouajila) e Meriem (Najla ben Abdallah) sono una coppia felice, hanno un figlio di dieci anni di nome Aziz e una primavera araba che porta con sé la speranza di un futuro migliore per la Tunisia.

Le loro giornate trascorrono felici e spensierate, ma la tragedia è dietro l’angolo. Al ritorno da un fine settimana a Tataouine la loro auto cade in un’imboscata, sconvolgendo le loro vite per sempre e facendo emergere un segreto inconfessabile. Fino a che punto è lecito spingersi per salvare il proprio figlio?

