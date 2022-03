Sinossi

Qui si narrano grandi valori (amicizia, amore, condivisione, esplorazione, resilienza) e insieme si gioca! A ogni narrazione è associata un’attività ludica da svolgere con i bimbi. Così, se di notte si addormenteranno con un racconto incantato, di giorno potranno dar vita a dei lavoretti divertenti ed educativi.

«Ma non temete care mamme: non appena riuscirete ad avere un momento di relax tutto per voi, troverete anche delle indicazioni (favolose!) per sperimentare maschere detox fai-da-te e tante ghiottonerie anti stress».

La varietà del testo

Le parole in rima si posano delicatamente sulle illustrazioni per far sì che la vicenda narrata emozioni e sviluppi l’immaginario dei piccoli lettori; le attività ludico-didattiche, inoltre, favoriscono l’autostima e rafforzano il legame di complicità con i genitori.

I temi trattati

Amicizia, amore, lealtà, come affrontare i brutti sogni con un pizzico di magia.

Il messaggio

Essere genitore è un “mestiere” impegnativo, ma è anche vero che i bambini sono in grado di regalarci stupore quotidiano. Sono un dono prezioso. Quindi, il dialogo è fondamentale, così come proteggere e arricchire l’universo immaginifico dei piccoli cuccioli.

Profilo del lettore

Bambine dai 3 anni in su (scalmanate e non!)

Mamme di tutte le età (forse stressate, ma indiscutibili supereroine!)

Storie della buonanotte per principesse pestifere e mostri favolosi

Autrici: Silvia Casini e Raffaella Fenoglio

Le illustrazioni sono di Federica Lauria.

Voglino editrice

In libreria e negli store on-line

https://www.voglinoeditrice.it

