Spirit de Milan: gli appuntamenti dal 29 marzo al 3 aprile

Domani sera, martedì 29 marzo, l’appuntamento fisso con “CA.BAR.ET BOH.VISA. MILANO 5.0 – Musica e cabaret fuori dagli schermi”. Protagonisti come sempre i Milano 5.0 Rafael Didoni, Folco Orselli, Germano Lanzoni, Walter Leonardi e Flavio Pirini, che allo Spirit de Milan hanno trovato casa e voglia di fare squadra mescolando risate e malinconie, nonsense e profondità. Il cabaret va in onda anche sullo SpiritoPhono tutti i martedì alle 19:30.

M ercoledì 30 marzo torna “Cristal, Milonga” (ingresso a pagamento) con l’Ensemble Hyperion, interessato al repertorio piazzolliano e al tango in generale. Ha collaborato con i migliori ballerini della scena mondiale e con grandi musicisti come Antonella Ruggiero.

Giovedì 31 marzo serata “Barbera & Champagne” con Emilio e gli Ambrogio, pensata per ricordare Saro Ponzio (“esperto” di goliardate nella Milano da bere di una volta) e raccogliere fondi per la ricerca contro i tumori della IEO (Istituto Europeo di Oncologia). Nel loro repertorio le canzoni dei grandi maestri del cantautorato milanese: Gaber, Jannacci principalmente, ma non solo.

Venerdì 1 aprile “Bandiera Gialla” (ingresso a pagamento) con le Dance Angels, trio al femminile con un repertorio interamente improntato sulla Dance che ha contaminato il mondo musicale degli anni ‘70 e ’80, il tutto accompagnato dalle bellissime coreografie di 3 fantastiche front women. A seguire, dj set!

Sabato 2 aprile appuntamento con “Holy Swing Night” (ingresso a pagamento), con la direzione artistica di Mauro Porro. Suonano i the Blind Rats, che hanno uno stile che trae ispirazione dai grandi gruppi vocali degli anni 30 e 40 come i Mills Brothers o i nostrani Quartetto Cetra. A seguire Swing Dj Set.

Domenica 3 aprile dalle ore 11 alle ore 21 ci sarà il WUNDER MRKT! Lo Spirit de Milan si popolerà quindi di oltre 100 espositori dove poter acquistare creazioni artigianali, abbigliamento vintage, pezzi unici, oggetti di design e arte. Non mancheranno cibo, musica e tanta bella gente pronta a sorridere con gli occhi e a gustarsi ogni momento della giornata.

Spirit de Milan rimarrà aperto anche a pranzo, e dalle 15 ci sarà l’Hot Jazz Club con Dixie Blue Blower. Alle 18, invece, la Banda D’Affori!

Si chiude la settimana con “Spirit in Blues” e lo show di Mario Donatone Trio che alterna performance musicali tratte dal suo ultimo album a racconti storici, aneddoti, riflessioni sui segreti dei testi, con il ritmo di uno spettacolo di Teatro Musica in cui la narrazione è sfondo e consapevolezza delle emozioni sonore. In apertura Max De Bernardi.

Per partecipare agli spettacoli allo Spirit de Milan è necessario il Green Pass rafforzato ed è obbligatorio accedere al locale con la mascherina.

L’atmosfera vintage tipica dello Spirit De Milan è custodita nei suoi 1500 mq: lo Spirit de Milan non è solo musica dal vivo, risate e divertimento, ma anche buona cucina (tutto, ovviamente, nel rispetto delle norme di sicurezza)!

Lo Spirit de Milan è aperto dal martedì alla domenica dalle 19:30 alle 01:00 (il venerdì e il sabato fino alle 02:30). Per cenare alla “Fabbrica de la Sgagnosa”, è fortemente consigliata la prenotazione utilizzando il form online o chiamando il numero 3667215569.

Prenotazioni cena: https://spiritdemilan.it/per-prenotare/

Informazioni e prenotazioni: festeggia@spiritdemilan.it

www.spiritdemilan.it

www.facebook.com/spiritdemilan

