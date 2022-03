Decca Classics è entusiasta di annunciare la firma di Samuel Mariño, il sensazionale soprano maschile venezuelano. Da adolescente, Mariño è stato vittima di bullismo per la sua voce acuta.

Ora la sua voce lo ha portato in giro per il mondo con una scintillante carriera operistica in corso e il suo primo album su una grande etichetta che uscirà il 27 maggio. Con la sua musica, Mariño spera di diffondere un messaggio di accettazione e di auto-espressione.

“Che qualcuno si senta uomo, donna, o entrambi, io voglio che la gente faccia musica. Quando indosso un vestito e mi trucco sul palco, lo faccio perché amo la moda ed è una forma di dichiarazione. Ricevo messaggi da persone transgender che mi ringraziano per essere sul palco in questo modo. Questo mi incoraggia a continuare a fare quest’arte che amo così tanto”.

Nel suo nuovo album, intitolato Sopranista (che significa soprano maschile), Mariño canta musica che risale a un tempo in cui le norme di genere nell’opera erano per molti versi più sfumate e fluide. Qui Mariño esegue arie scritte per i celebri cantanti maschi “castrati” dei tempi di Mozart e Gluck, che sono state in gran parte cantate da voci femminili nei secoli in cui la castrazione è stata vietata.

L’album si apre con la famosa aria di Cherubino da Le nozze di Figaro di Mozart, con temi che deliberatamente travalicano i generi, in cui una cantante donna canta il ruolo di un ragazzo. Molti di questi pezzi non sono mai stati registrati da un soprano maschio fino ad ora. Mariño è stato contattato da numerosi musicologi desiderosi che si cimentasse in arie scritte per soprano maschile che erano state trascurate per secoli. Nel suo album di debutto su Decca, Mariño registra in prima mondiale arie da opere scritte intorno al 1780, da Joseph Bologne e Domenico Cimarosa.

Samuel Mariño debutterà a Londra con un attesissimo recital a St Martin-in-the-Fields il 22 aprile. Questa primavera, Marino farà il suo debutto anche in Giappone in una serie di concerti di gala per Cartier al tempio Daigo-ji di Kyoto con Xavier de Maistre il 7, 9 e 11 aprile.

TRACKLIST

Mozart ‘Voi che sapete’ da Le nozze di Figaro, K. 492

Gluck ‘Che farò senza Euridice’ da Le feste d’Apollo (“Orfeo”)

Mozart ‘Aer tranquillo e di sereni’ da Il re pastore, K.208; L’amerò, sarò costante’ da Il re pastore, K.208

Cimarosa ‘Resta in pace, idolo mio’ da Gli Orazi e i Curiazi

Mozart ‘Deh per questo istante solo’ da La clemenza di Tito, K.621

Bologne, Chevalier de Saint-Georges

Ouverture da L’Amant Anonyme (orchestra)

‘Son amour, sa constance extreme’ da L’Amant Anonyme*

‘Enfin une foule importune… Amour deviant moi propice’ da L’Amant Anonyme*

Mozart ‘Lungi da te, mio bene’ da Mitridate, re di Ponto, K.87

Cimarosa ‘Cara parte del mio cor’ da Oreste*

*PRIMA REGISTRAZIONE MONDIALE

https://www.deccaclassics.com

Altri articoli di Musica su Dietro La Notizia