È disponibile il videoclip di SCATOLETTE, nuovo singolo dei Ministri che anticipa il disco GIURAMENTI, in uscita il 6 maggio.

Pronti a risalire sul palco da fine marzo, i Ministri scaldano l’atmosfera con il nuovo singolo SCATOLETTE, uscito il 4 marzo per Woodworm. La band torna per scrivere una nuova pagina di musica dopo il singolo NUMERI, una canzone che nasce come uno sguardo sul mondo e diventa un’azione nel mondo.

“Scatolette, tra le ballate che abbiamo scritto, è una delle più amare, probabilmente perché parla della crisi di una delle cose che ci sono più care – la musica. Quella musica con cui abbiamo stretto un patto ancora ragazzi, quella musica che pareva un angolo di libertà e indipendenza in un mondo che si preoccupava solo di far cassa, quella musica che sembrava poterci salvare. Scatolette è anche una canzone su tutte le luci che si sono spente: biblioteche e discoteche per la prima volta unite in un lento declino di cui non riusciamo più a vedere l’inizio.” I Ministri.

Restano confermate le date del tour primaverile

31.03.2022 – RONCADE (TV) – NEW AGE

04.04.2022 – TORINO – HIROSHIMA MON AMOUR

07.04.2022 – ROMA – ORION

08.04.2022 – SANTA MARIA A VICO (CE) – SMAV

15.04.2022 – PERUGIA – AFTER LIFE

16.04.2022 – PINARELLA DI CERVIA (RA) – ROCK PLANET

23.04.2022 – FIRENZE – VIPER

24.04.2022 – BOLOGNA – ESTRAGON

29.04.2022 – TREZZO SULL’ADDA (MI) – LIVE CLUB

